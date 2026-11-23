REDACCIÓN ELONCE
El entrerriano Rodrigo Bacidalupe celebró la consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 y compartió un emotivo mensaje sobre su amor por el club. “Desde chiquito soñé con este momento”, expresó al recordar el camino recorrido hasta alcanzar uno de sus mayores anhelos.
Boca campeón de la Copa Sudamericana 2026 fue una alegría especial para el entrerriano Rodrigo Bacidalupe, quien formó parte del plantel que conquistó el título internacional tras vencer a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. El futbolista compartió un emotivo mensaje en el que expresó su felicidad por la consagración y recordó que, desde pequeño, soñaba con vestir la camiseta del club de sus amores.
La conquista tuvo un significado particular para Bacidalupe, quien manifestó su orgullo por integrar el equipo xeneize y alcanzar una de las metas más importantes de su vida. A través de sus palabras, dejó en evidencia el vínculo afectivo que mantiene con Boca desde su infancia y la emoción de celebrar un campeonato desde adentro.
“Feliz de formar parte de este plantel y de vivir la hermosa experiencia de volver a salir campeón con el club de mis amores. Desde chiquito soñé con este momento, y hoy ese pibe que creció con estos colores en el corazón puede decir que cumplió uno de sus sueños más grandes”, expresó el entrerriano.
Rodrigo Bacidalupe y el sueño de salir campeón con Boca
El mensaje del futbolista reflejó la importancia que tuvo esta consagración en su trayectoria deportiva. Para Bacidalupe, levantar un título con Boca representó mucho más que un logro profesional, ya que significó concretar una ilusión que lo acompañó durante años.
La posibilidad de formar parte de un plantel campeón también le permitió experimentar desde otro lugar las emociones que tantas veces había vivido como hincha. Aquella camiseta que admiraba desde pequeño se convirtió en un símbolo de pertenencia y en una responsabilidad que destacó especialmente.
En otro tramo de su publicación, el entrerriano profundizó sobre el significado de representar a la institución. “Hoy me toca vivir desde adentro algo que tantas veces soñé. No hay palabras que alcancen para describir lo que significa vestir esta camiseta y tener el privilegio de defenderla”, manifestó.
El agradecimiento del entrerriano tras la conquista internacional
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana desató los festejos entre los jugadores y los simpatizantes xeneizes. En ese contexto, Bacidalupe eligió expresar públicamente sus sentimientos y compartir con quienes lo acompañan la satisfacción de haber alcanzado uno de sus objetivos personales.
Sus palabras estuvieron atravesadas por el recuerdo de aquel niño que soñaba con defender los colores azul y oro. La celebración también representó una oportunidad para valorar el camino recorrido y la posibilidad de integrar un equipo que consiguió una nueva conquista internacional.
Finalmente, Rodrigo Bacidalupe cerró su mensaje con un agradecimiento a Boca, al que le atribuyó uno de los momentos más importantes de su vida: “Gracias Boca por regalarme uno de los momentos más lindos de mi vida”.