La exdirectora del Hospital San José de Federación, Carolina Andrea García, deberá devolver más de $7,2 millones al Estado entrerriano por adicionales salariales correspondientes a guardias que continuó percibiendo después de dejar de prestar servicios en ese establecimiento, en octubre de 2022.

La decisión quedó establecida en el decreto Nº 3566, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio el 23 de octubre de 2026, mediante el cual se rechazó el recurso de revocatoria presentado por la médica. El monto reclamado asciende a $7.291.211,34, más los intereses legales correspondientes.

El gobierno provincial dispuso que el dinero sea recuperado mediante descuentos mensuales que no podrán superar el 20% de los haberes de la profesional. García había cuestionado la medida al sostener que los pagos se originaron en un error de la propia administración, publicó El Entre Ríos.

El origen del reclamo millonario

La controversia comenzó cuando la médica dejó de desempeñarse en el Hospital San José de Federación y pasó a cumplir funciones en la Dirección Materno Infanto Juvenil del Ministerio de Salud, en Paraná, a partir del 1º de octubre de 2022.

Pese al traslado, continuó percibiendo adicionales correspondientes a guardias que tenía asignadas mediante un decreto de 2011. Una revisión administrativa posterior detectó diferencias entre las tareas que efectivamente realizaba y los conceptos salariales que cobraba.

El 15 de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 1343, que dejó sin efecto aquellas funciones de guardia con retroactividad a octubre de 2022 y estableció la obligación de reintegrar los importes.

La defensa de la exdirectora

García presentó un recurso administrativo en el que sostuvo que los pagos cuestionados habían sido consecuencia de un error u omisión del Ministerio de Salud, organismo que debía adecuar su situación laboral y salarial cuando dispuso su traslado.

También cuestionó el cálculo de la deuda y solicitó que, en caso de mantenerse el reclamo, se determinaran nuevamente los importes a valores históricos, sin intereses, y se estableciera un plan de pago acorde con sus posibilidades económicas.

Sin embargo, Fiscalía de Estado consideró que la profesional no había aportado elementos nuevos que justificaran modificar la decisión. El organismo sostuvo que los adicionales estaban vinculados al cumplimiento efectivo de guardias en el hospital y que esa condición había desaparecido con el cambio de funciones.

El antecedente judicial favorable a la médica

El expediente también registró una resolución del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que había favorecido a García.

En enero de 2026, durante la feria judicial, el máximo tribunal provincial ordenó devolverle $223.357,84 que le habían sido descontados de sus haberes de noviembre de 2025.

Los jueces entendieron que, al momento de efectuar aquella retención, la administración no contaba con un acto administrativo debidamente fundado y notificado que autorizara el descuento.

No obstante, el fallo no reconoció el derecho de la profesional a continuar cobrando los adicionales ni impidió que el Estado reclamara su devolución. La resolución judicial se centró en la falta de un procedimiento administrativo válido para efectuar las retenciones.

La resolución definitiva del Ejecutivo

Con el nuevo decreto, el gobierno provincial ratificó el recupero de los haberes y rechazó los argumentos de la exfuncionaria.

Fiscalía de Estado sostuvo que el pago de remuneraciones debía estar respaldado por la prestación efectiva de servicios o por una disposición legal que justificara su percepción. En consecuencia, consideró que un error administrativo no eliminaba la obligación de devolver los importes cobrados sin causa válida.

La medida también desestimó el pedido de García para percibir un adicional por funciones de jefa de División Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, debido a que el beneficio correspondía al Escalafón General y la profesional pertenecía al Escalafón Sanidad.

Carolina García había asumido como directora interina del Hospital San José el 30 de octubre de 2019 y permaneció al frente del establecimiento hasta septiembre de 2022. Aunque dejó de ejercer esas funciones entonces, su renuncia fue aceptada formalmente en julio de 2026, con efecto retroactivo.

La resolución fue refrendada por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y mantuvo vigente la obligación de reintegrar los $7.291.211,34, más intereses, mediante descuentos salariales.