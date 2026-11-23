El primer Congreso de Accesibilidad Universal se realizará el próximo lunes 30 de noviembre, de 9 a 17, en Sala Mayo, en Paraná, con una propuesta destinada a promover la inclusión, abordar las neurodivergencias y visibilizar las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad. La actividad será gratuita y estará abierta a toda la comunidad.

En diálogo con Elonce, Verónica Ramírez, vinculada al área de capacitación de la Municipalidad de Paraná, junto con Tania Meyer y Óscar Díaz, representantes del Consejo Provincial para la inclusión de las personas con discapacidad, brindaron detalles de la convocatoria y destacaron la necesidad de generar espacios de participación y concientización.

La jornada contará con la participación de profesionales, organizaciones y referentes vinculados con la discapacidad. Entre los temas previstos se encuentran la accesibilidad urbana, la adaptación de actividades deportivas, las oportunidades laborales y las necesidades de acompañamiento de las personas neurodivergentes.

Un espacio para escuchar y eliminar barreras

Ramírez explicó que la iniciativa surgió a partir de una propuesta impulsada por referentes de Fundación Casa Cuna, con participación de su representación regional en Entre Ríos.

La entrevistada mencionó a Omar Acosta como uno de los impulsores del encuentro y destacó que distintas instituciones y especialistas se sumaron a la organización.

La representante municipal consideró fundamental ampliar el debate sobre accesibilidad y generar instancias en las que las propias personas con discapacidad puedan compartir sus experiencias.

En ese sentido, planteó la importancia de escuchar a quienes enfrentan diariamente obstáculos para participar plenamente en la comunidad, tanto en espacios públicos como en ámbitos educativos, deportivos y laborales.

El reclamo por acompañamiento terapéutico y oportunidades laborales

Uno de los testimonios más destacados fue el de Tania Meyer, quien expuso las dificultades que atraviesan numerosas familias para acceder a tratamientos, acompañantes terapéuticos y servicios adecuados.

"La salud es muy importante, no solamente para las personas con discapacidad, sino que para todas las personas en sí. Lo único que se pide es tener un poco de empatía", expresó.

Meyer también se refirió al desgaste que enfrentan las familias cuando no encuentran respuestas a sus necesidades. A partir de su propia experiencia como persona con discapacidad y madre, remarcó que la inclusión debe contemplar tanto a quienes requieren asistencia como a su entorno familiar.

La entrevistada hizo especial hincapié en las barreras para acceder al empleo y las dificultades económicas que afectan la autonomía de muchas personas.

"Duele no conseguir laburo, duele que en cada parte que vas te miran como que sos un raro y no es así", manifestó.

"Tenemos discapacidades diferentes, pero no somos incapaces"

Durante la entrevista, Meyer invitó a las personas con discapacidad a participar del congreso y a expresar sus experiencias sin temor a los prejuicios.

"Que tengan la posibilidad de mostrarse, que tengan la posibilidad de salir, de hablar, que no tengan miedo, porque todas las personas somos iguales, tenemos discapacidades diferentes, pero no somos incapaces", sostuvo.

Por su parte, Óscar Díaz destacó la importancia de abordar la inclusión laboral. Explicó que, ante las dificultades para conseguir empleo, muchas personas con discapacidad desarrollan emprendimientos propios, como la elaboración de prendedores y otros productos artesanales.

Invitan al 1º Congreso de Accesibildad Universal en Paraná

También señaló la necesidad de trabajar para que se cumplan las normas destinadas a garantizar derechos y oportunidades.

Cómo participar del congreso

Los organizadores confirmaron que el encuentro del 30 de noviembre en Sala Mayo será libre y gratuito. La invitación estará dirigida a personas con discapacidad, familiares, docentes, profesionales, instituciones y vecinos interesados en conocer más sobre accesibilidad e inclusión.