ANSES contempla en noviembre de 2026 un pago único de $93.035 por la Asignación Familiar por Nacimiento. La prestación acompaña a las familias ante la llegada de un hijo y requiere una solicitud y el cumplimiento de las condiciones del régimen.

El monto informado corresponde a los valores establecidos desde el 1° de noviembre mediante la Resolución 303/2026. La actualización también modificó los límites de ingresos que se utilizan para determinar el acceso a las asignaciones familiares.

No se trata de un bono general para todos los beneficiarios del organismo. Su cobro depende de la situación del solicitante, la acreditación del nacimiento y los requisitos aplicables a cada grupo.

Quiénes pueden solicitar el pago de ANSES

Entre los destinatarios se encuentran los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el régimen de asignaciones familiares. Esto incluye a empleados permanentes, eventuales y de temporada.

También están contemplados quienes cobran la Prestación por Desempleo, reciben una prestación dineraria de una ART o son titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. Los titulares de la AUH pueden acceder si cumplen las condiciones específicas previstas para esta asignación.

Para los grupos alcanzados por los topes de ingresos, el límite familiar informado para noviembre es de $6.543.628 mensuales. Si uno de sus integrantes supera los $3.271.814 mensuales, la familia queda excluida, aunque la suma total no exceda el máximo general.

Qué documentación se necesita para iniciar la gestión

Antes de solicitar la prestación, es necesario comprobar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados en ANSES. La información del recién nacido y de sus progenitores debe coincidir con la documentación presentada.

Para la gestión se requiere el DNI de quien solicita el beneficio, el documento del niño o niña y la partida o certificado de nacimiento. Tener esos registros actualizados permite evitar inconvenientes durante la evaluación.

La revisión puede realizarse desde Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí se pueden consultar los datos familiares y las opciones disponibles para gestionar las asignaciones de pago único.

Desde cuándo se puede pedir y cuál es el plazo

La solicitud puede iniciarse una vez transcurridos dos meses desde el nacimiento. El plazo se extiende hasta que el niño o niña cumpla dos años, por lo que conviene revisar ambas fechas antes de comenzar.

La gestión también puede realizarse presencialmente en una oficina de ANSES, con turno previo cuando corresponda. Para conocer los requisitos según la situación particular del solicitante, está disponible la línea de atención 130.

El trámite es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios. La presentación de la solicitud no implica una acreditación inmediata: el organismo debe verificar que se cumplan las condiciones para otorgar la prestación.