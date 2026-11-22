La temporada de verano 2027 comienza a generar consultas y reservas en las principales localidades turísticas de las sierras de Córdoba. Los precios de los alquileres temporarios muestran diferencias importantes entre destinos y tipos de alojamiento, mientras que las familias comparan alternativas para ajustar sus presupuestos.

Villa Carlos Paz y Villa General Belgrano presentan escenarios distintos en cuanto al ritmo de reservas. También crece el interés por localidades más pequeñas, donde se pueden encontrar opciones de alojamiento a valores más accesibles.

De acuerdo con un relevamiento publicado por Ámbito, los precios parten de aproximadamente $30.000 diarios en algunas localidades y pueden superar los $350.000 en casas de mayor capacidad y con servicios adicionales.

Cuáles son los destinos más económicos para alquilar en Córdoba

Entre las localidades que ofrecen alternativas para distintos presupuestos aparece Villa Giardino, donde se publican alojamientos con tarifas que van desde los $30.000 hasta los $70.000 por día. El promedio de los avisos relevados se ubica cerca de los $72.600 por noche en otra plataforma.

En La Falda, las casas para grupos de entre dos y cinco personas se ofrecen desde $60.000 hasta $95.000 diarios. En Nono, los valores de los alojamientos oscilan entre $65.000 y $150.000 por jornada.

Por su parte, en Mina Clavero las cabañas y casas con cochera presentan opciones desde los $720.000 por quincena.

En Traslasierra, San Javier y Yacanto también aparecen entre las alternativas para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Allí, las cabañas para dos a cuatro personas cuestan entre $80.000 y $100.000 por día, mientras que las casas más grandes, con pileta, pueden alcanzar valores de entre $156.000 y $187.500 diarios.

En Villa de Las Rosas, las opciones para cuatro personas comienzan en torno a los $180.000 por jornada.

Cuánto cuesta alquilar en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz continúa entre los destinos más elegidos de Córdoba, aunque el movimiento de consultas y reservas para el verano todavía se desarrolla a un ritmo más moderado de lo esperado por algunos operadores inmobiliarios.

Según detallaron corredores inmobiliarios, las consultas para las Fiestas de fin de año se concentran principalmente en casas, mientras que para enero predominan los departamentos.

Los valores de referencia para la temporada son:

Departamentos de un dormitorio: desde $90.000 por día, con capacidad para cuatro personas.

Departamentos de dos dormitorios: desde $130.000 diarios.

Casas para cuatro personas: desde $150.000 por día.

Casas de mayor capacidad: desde $180.000 diarios.

En términos semanales, alquilar un departamento de un dormitorio puede costar desde $630.000, mientras que una casa para cuatro personas parte de aproximadamente $1.050.000.

La ubicación también influye en las preferencias. Los departamentos del centro concentran buena parte de la demanda de parejas y familias que buscan estar cerca de los comercios, restaurantes y atractivos turísticos. Las casas, en cambio, son elegidas por quienes priorizan la independencia, los espacios exteriores y la pileta privada.

Villa General Belgrano registra más consultas y reservas

Un panorama diferente se observa en Villa General Belgrano, donde las inmobiliarias detectaron una reactivación de la demanda durante los últimos meses.

Inmobiliarias señalan que hay numerosas consultas para Navidad y Año Nuevo, además de propiedades que ya tienen gran parte de enero y febrero reservada.

Los precios publicados para el verano 2027 son:

Departamentos para dos o cuatro personas: entre $90.000 y $135.000 por noche.

Casas para cuatro personas: entre $150.000 y $180.000 diarios.

Casas para seis personas: entre $150.000 y $360.000 por noche.

La pileta, el parque, el asador, la privacidad y las vistas son algunas de las características más buscadas por los turistas. También se registra un cambio en la modalidad de viaje: ganan protagonismo las estadías cortas, generalmente de tres noches, en lugar de las vacaciones más extensas que eran habituales en temporadas anteriores.

Los precios aumentaron un 25% interanual

Juan Pablo Baca, coordinador general y CEO de La Red de Negocios Inmobiliarios de Córdoba, estimó que los valores de los alojamientos aumentaron en promedio un 25% respecto del verano anterior, aunque con diferencias según el destino y la categoría.

El especialista también señaló que las localidades cercanas a los centros turísticos tradicionales ganaron protagonismo entre las preferencias de los visitantes.

En ese sentido, mencionó el crecimiento de la periferia de Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano y Mina Clavero, además de localidades cercanas a La Falda.

Entre los valores relevados, destacó que una cabaña para cuatro personas en La Falda se ofrece a $220.000 diarios, mientras que una habitación doble en un hotel de tres estrellas de Mina Clavero cuesta alrededor de $120.000 por día.

Qué tener en cuenta antes de reservar

El comportamiento de los turistas también muestra cambios de cara al verano 2027. Las estadías más cortas, las reservas con menor anticipación y la comparación de precios aparecen entre las principales tendencias.

La ubicación, la capacidad del alojamiento, la pileta y los espacios verdes son factores que inciden en la decisión de las familias.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan verificar la ubicación real de la propiedad, las comodidades incluidas, la capacidad permitida y las condiciones de contratación. También aconsejan realizar las operaciones mediante inmobiliarias habilitadas o prestadores debidamente identificados para evitar posibles estafas.