El río Paraná registró una altura de 5,55 metros este miércoles frente al puerto de la capital entrerriana y continuó por encima del nivel de evacuación, aunque comenzó a mostrar un descenso después de varias semanas de creciente.

Según los registros de Prefectura Naval Argentina a los que accedió Elonce, el curso de agua bajó 16 centímetros desde el miércoles 18 de noviembre, cuando había comenzado a estabilizarse en 5,71 metros.

La disminución coincidió con las previsiones del Instituto Nacional del Agua (INA), que anticipó una atenuación progresiva de la creciente en el tramo comprendido entre Santa Fe, Paraná y Rosario. Sin embargo, las alturas continuarán por encima de los valores normales para esta época del año.

El río Paraná inició la fase de descenso

En su último informe, el INA señaló que el río estaba “iniciando la fase de descenso en Santa Fe/Paraná y oscilante en punta en Rosario”, con alturas superiores a las habituales para esta época del año.

El organismo anticipó que durante los próximos siete días continuará el descenso gradual, aunque las alturas permanecerán por encima de los niveles de alerta o evacuación. Para un plazo de entre siete y 14 días, previó oscilaciones o un leve descenso, con una estabilización progresiva.

El río bajó 16 centímetros en una semana en Paraná (foto Elonce)

No obstante, el INA advirtió que a más largo plazo todavía es probable un nuevo repunte, asociado al comportamiento del río en el tramo comprendido entre Corrientes y La Paz.

Cuánto podría bajar el río Paraná hasta diciembre

Las proyecciones del organismo nacional indicaron que el río podría alcanzar los 5,42 metros frente al puerto de Paraná el 1º de diciembre y los 5,31 metros el 8 de diciembre.

De cumplirse estas estimaciones, el curso de agua descendería otros 24 centímetros respecto del registro de este miércoles, aunque permanecería por encima del nivel de evacuación, establecido en cinco metros.

Para el puerto de La Paz, el INA también proyectó una tendencia descendente, con alturas de 5,91 metros para el 1º de diciembre y de 5,83 metros para el 8 de diciembre.

Estas estimaciones están sujetas a modificaciones según las precipitaciones que se registren en la cuenca y el comportamiento de los caudales provenientes de aguas arriba.

La situación del río en La Paz, Hernandarias y Santa Elena

En La Paz, el río registró una altura de 6,05 metros y presentó una tendencia descendente. El nivel de alerta está establecido en 5,80 metros y el de evacuación en 6,15 metros.

En Hernandarias, el curso de agua alcanzó los 6,15 metros y se mantuvo estacionario, por encima del nivel de evacuación, fijado en seis metros.

El río bajó 16 centímetros en una semana en Paraná (foto Elonce)

Por su parte, en Santa Elena, el río registró 6,14 metros y continuó en descenso, por debajo de los niveles de alerta y evacuación, establecidos en 6,90 y 7,25 metros, respectivamente.

Diamante y Victoria continúan por encima del nivel de evacuación

En Diamante, el río alcanzó los 5,80 metros y presentó una tendencia estacionaria. La altura superó en 30 centímetros el nivel de evacuación, establecido en 5,50 metros.

En Victoria, el registro fue de 5,34 metros, también con tendencia estacionaria y por encima de los 4,90 metros fijados como nivel de evacuación.

En tanto, en Ibicuy, el río se ubicó en 1,30 metros y presentó una tendencia ascendente, aunque permaneció por debajo de los niveles de alerta y evacuación, establecidos en dos y 2,30 metros, respectivamente.