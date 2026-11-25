La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los requisitos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para determinar qué empleadores quedan comprendidos en la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas. La medida se oficializó este miércoles mediante la Resolución General 5928/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa sustituyó el artículo 2 de la Resolución General 5907 y su modificatoria, que establecieron los requisitos, plazos y condiciones para la determinación y el ingreso de las contribuciones correspondientes al fondo creado mediante la Ley de Modernización Laboral 27.802.

La modificación respondió a una solicitud de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía, que informó que las cooperativas y las cooperativas efectoras se encuentran habilitadas para tramitar el Certificado MiPyME.

Fondo de Asistencia Laboral: cuáles son las contribuciones

De acuerdo con los considerandos de la resolución, los Fondos de Asistencia Laboral fueron creados para contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones e indemnizaciones que deben afrontar los empleadores del sector privado ante la extinción de una relación laboral.

El régimen comprende, entre otros conceptos, las indemnizaciones correspondientes al preaviso, la integración y el despido previstas en la legislación laboral y en los estatutos profesionales, incluidos los trabajadores alcanzados por la Ley del Régimen de Trabajo Agrario.

El mecanismo contempla a los trabajadores registrados con una antelación no menor a 12 meses respecto de la fecha de finalización de la relación laboral.

Según lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Modernización Laboral, las contribuciones mensuales obligatorias son las siguientes:

-Grandes empresas: 1%.

-Micro, pequeñas y medianas empresas: 2,5%.

Los porcentajes se aplican sobre las remuneraciones utilizadas como base para calcular las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de cada trabajador.

Los empleadores deberán integrar esas sumas mensualmente, al momento de declarar y abonar los aportes y contribuciones patronales. La resolución publicada este miércoles no modificó dichos porcentajes.

Los requisitos para las pymes y cooperativas

Para ser considerados micro, pequeños o medianos empleadores en el marco del Fondo de Asistencia Laboral, deberán contar con el Certificado MiPyME vigente durante el período fiscal devengado correspondiente.

Asimismo, tendrán que estar caracterizados en el Sistema Registral de ARCA como micro, pequeñas o medianas empresas, correspondientes a los tramos 1 y 2.

La modificación contempló que las cooperativas y cooperativas efectoras pueden tramitar el certificado mediante el procedimiento previsto en la Resolución 220/2019 y sus modificatorias.

Qué establece la resolución para las entidades sin fines de lucro

La normativa también detalló las formas jurídicas que deberán acreditar las entidades sin fines de lucro para quedar comprendidas en la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre ellas se encuentran:

Asociaciones.

Fundaciones.

Consorcios de propietarios.

Mutuales.

Cooperadoras.

Otras entidades civiles.

Institutos de vida consagrada.

Asociaciones simples.

Iglesias y entidades religiosas.

Iglesia Católica.

Estas organizaciones deberán cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 220/2019 y tramitar su calificación ante la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La presentación implicará el consentimiento expreso de la entidad para que ARCA transmita la información declarada a dicha dependencia, que posteriormente comunicará el resultado del trámite para su incorporación al Sistema Registral.

Vigencia de los certificados y cómo consultar la caracterización

La resolución estableció que la asignación de los códigos correspondientes requerirá que el Certificado MiPyME o la calificación de las entidades sin fines de lucro se encuentren vigentes.

La caracterización será aplicable desde su otorgamiento hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal del empleador.

Una vez vencido ese plazo, las entidades sin fines de lucro deberán realizar nuevamente el trámite de calificación. Aquellas cuyas solicitudes sean rechazadas recibirán un código específico en el sistema del organismo recaudador.

Los empleadores podrán consultar su situación mediante el servicio con clave fiscal denominado “Sistema Registral”, ingresando en la opción “Consulta/Datos registrales/Caracterizaciones”.

La Resolución General 5928/2026, firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, entró en vigencia este miércoles 25 de noviembre, con su publicación en el Boletín Oficial.