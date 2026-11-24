Anses confirmó el calendario de pagos del aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados. Los beneficiarios recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario junto con los haberes de diciembre, antes de Navidad.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos del aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados. La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se acreditará junto con los haberes previsionales de diciembre, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Según el cronograma establecido por el organismo previsional, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, los pagos comenzarán el miércoles 9 de diciembre y se extenderán hasta el miércoles 23.
Las fechas fueron organizadas de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el monto de los haberes que percibe cada beneficiario. De esta manera, todos los jubilados y pensionados cobrarán antes de Navidad.
Aguinaldo 2026: cuándo cobran los jubilados según su DNI
Anses estableció dos grupos para distribuir los pagos correspondientes al último mes del año: quienes perciben ingresos dentro del primer tramo de haberes y aquellos que superan ese límite.
El calendario para los beneficiarios comprendidos en el primer grupo quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.
DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.
DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.
DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.
DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.
DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
Los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen el primer tramo de haberes también recibirán sus prestaciones antes de Navidad, dado que el calendario finalizará el miércoles 23 de diciembre.