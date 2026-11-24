La campaña solidaria para Nehitan busca reunir un millón de pesos para que el pequeño paranaense pueda viajar junto a su mamá al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, donde será sometido a una intervención quirúrgica el próximo 17 de diciembre. Ante la cercanía de la fecha, su familia lleva adelante distintas iniciativas para afrontar los gastos de traslado y estadía.

Milagros Ramírez, mamá del niño, contó a Elonce que durante las últimas semanas organizó rifas y comenzó a vender diferentes productos para conseguir los recursos económicos necesarios. Si bien logró reunir parte del dinero, todavía necesita de la colaboración de la comunidad para alcanzar el objetivo.

“Nosotros tenemos que viajar el 15 de diciembre a la noche porque el 16 ya le hacen unos pequeños análisis para ver cómo viene sin el corticoide que estaba tomando y el 17 arrancar con la cirugía”, explicó la mujer sobre el cronograma previsto por los profesionales de la institución pediátrica.

La intervención quirúrgica en el Hospital Garrahan

El pequeño fue diagnosticado con un tumor en la médula y presenta, además, una inflamación cerebral, según recordó su mamá. La intervención programada para diciembre representa una nueva etapa en el tratamiento que lleva adelante el equipo médico que lo asiste.

Ramírez explicó que los especialistas evaluaron favorablemente la reducción del tamaño del tumor, lo que posibilitó avanzar con la alternativa quirúrgica. “Ellos quieren tratar de quitárselo porque disminuyó su tamaño y se puede operar”, indicó.

Respecto del tiempo que deberán permanecer en Buenos Aires, la mujer reconoció que todavía no cuenta con precisiones, ya que dependerá de la evolución de su hijo después del procedimiento. “No sé cuánto tiempo vamos a estar ahí en el Garrahan”, manifestó.

Cómo se encuentra el pequeño actualmente

Mientras aguarda la fecha de la intervención, el niño continúa con sus actividades cotidianas, aunque presenta algunas dificultades motrices y molestias físicas vinculadas con su cuadro de salud.

“Ahora, por suerte y gracias a Dios, se encuentra bien. Por ahí manifiesta que le duele la pierna o la espalda”, contó Milagros, quien procura acompañarlo durante este período previo al viaje.

La mamá también explicó que las limitaciones en la movilidad de sus piernas provocan caídas frecuentes. A pesar de estas dificultades, destacó que el pequeño se mantiene activo mientras transita las semanas anteriores a los estudios y la cirugía.

Rifas, ventas y una campaña para reunir un millón de pesos

Con el objetivo de afrontar los gastos que demandará la permanencia en Buenos Aires, Ramírez impulsó diferentes actividades. Además de organizar rifas, destinó parte del dinero conseguido a la compra de mercadería para revender y continuar incrementando los fondos disponibles.

“Hicimimos rifas. Pude juntar reunir fondos y compré calzado para vender, medias y bombachas”, detalló la mujer sobre las iniciativas que desarrolla para reunir los recursos necesarios antes del 15 de diciembre.

En ese contexto, lanzó una propuesta que busca multiplicar los pequeños aportes individuales. La iniciativa plantea que mil personas colaboren con mil pesos cada una para alcanzar el millón de pesos que necesita la familia para cubrir los pasajes y la estadía.

Una cadena de solidaridad entre familias paranaenses

Entre las personas que acompañaron la campaña se encuentra la mamá de una niña que semanas atrás había atravesado una situación vinculada con sus implantes cocleares y que también había recibido el respaldo de la comunidad.

Tras recuperar los dispositivos auditivos, la mujer decidió destinar parte de los fondos que habían sido recaudados a colaborar con la familia de Ramírez. Además, se acercó personalmente a conocer al pequeño y entregó pañuelos para que pudieran venderlos.

“Estoy muy agradecida con la gente. La mamá de Valen también ayudó y se tomó el trabajo de venir a conocerlo. La verdad que no lo esperaba”, expresó Milagros, emocionada por el gesto de otra familia que conoció de cerca la importancia de recibir ayuda.

Cómo colaborar con la campaña solidaria

Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden realizar aportes económicos mediante una transferencia. La mamá aclaró que debió modificar su alias debido a un inconveniente con la aplicación que utiliza para recibir el dinero.

Alias: Nehitan.mili.nx

Billetera virtual: Naranja X.

A pocas semanas del viaje, Ramírez reiteró su agradecimiento a quienes acompañaron las distintas actividades solidarias y colaboraron con la familia desde que se conoció la situación de salud de su hijo.

“Únicamente quiero darle las gracias a toda la gente que fue ayudando un montón”, expresó la mujer, que continúa trabajando para reunir el dinero necesario y acompañar al pequeño durante su próxima intervención en el Hospital Garrahan.