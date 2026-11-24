La creciente del río Paraná podría registrar nuevos repuntes de manera intermitente hasta marzo de 2027, según advirtieron desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Si bien el caudal disminuyó respecto de las cifras registradas en octubre, todavía se mantiene considerablemente por encima de los promedios históricos.

Actualmente, la central hidroeléctrica registra una afluencia de 21.700 metros cúbicos por segundo, lo que representa un 54% más que la media correspondiente a noviembre, estimada en 14.000 metros cúbicos por segundo.

La situación es menos crítica que la registrada durante octubre, cuando los caudales duplicaron los valores habituales y provocaron un abrupto ascenso del río aguas abajo, con consecuencias en distintas localidades ribereñas, publicó Bichos de Campo.

La creciente del río Paraná y su impacto en Entre Ríos

El comportamiento del río presenta diferencias significativas según el sector de la cuenca. Mientras algunas localidades registran alturas alejadas de los niveles críticos, otras continúan bajo condiciones de evacuación.

Este martes, en la localidad correntina de Ituzaingó, el Paraná registró una altura de 2,35 metros, por debajo de los 3,50 metros establecidos como nivel de alerta.

En contraste, en Victoria el río continuó creciendo y alcanzó los 5,29 metros, superando los 4,90 metros correspondientes al nivel de evacuación.

Qué anticiparon desde Yacyretá para los próximos días

Desde la central hidroeléctrica describieron el escenario actual como de “relativa estabilidad”. Aunque la afluencia continúa por encima de los valores esperados para esta época del año, las proyecciones no anticiparon cambios significativos durante los próximos diez días.

El ingeniero Ricardo Pintar, titular del Departamento Técnico de Yacyretá, explicó que las centrales hidroeléctricas todavía cuentan con capacidad para almacenar parte del agua proveniente de eventuales precipitaciones.

“La reserva de toda la cuenca en las centrales hidroeléctricas está en el orden del 61 al 63%”, indicó el especialista en diálogo con El Matutino de Mega, y señaló que aún existe capacidad de almacenamiento ante nuevas lluvias.

Advirtieron sobre nuevos pulsos de crecida hasta marzo

Pintar recordó que durante octubre se registraron caudales que alcanzaron los 40.000 metros cúbicos por segundo, en un período caracterizado por la coincidencia de crecidas en distintos sectores de la cuenca.

Un informe conjunto del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional del Agua (INA) explicó que los aportes hídricos sobre la cuenca propia de Yacyretá coincidieron con la propagación de la crecida desde Confluencia, lo que generó un abrupto ascenso del río y un elevado potencial de impacto aguas abajo.

El especialista no descartó que vuelvan a producirse episodios similares durante los próximos meses, pese a la capacidad de regulación de las centrales hidroeléctricas.

“Esta es la fase inicial y tenemos que pensar que esos pulsos se puedan repetir con intermitencia hasta marzo del año que viene”, advirtió Pintar.

El fenómeno de El Niño y las perspectivas para 2027

En su último informe, publicado este lunes, la Entidad Binacional Yacyretá señaló que los indicadores atmosféricos continuaban siendo compatibles con un fenómeno de El Niño cuya intensidad se ubicaba entre fuerte y muy fuerte.

“El calentamiento en el Pacífico tropical alcanzará su punto máximo en noviembre o diciembre y se mantendrá por encima de los umbrales de El Niño hasta el otoño de 2027”, precisaron desde la entidad.

Estas condiciones mantienen la incertidumbre sobre la evolución hidrológica de la cuenca del Paraná, especialmente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y aportes simultáneos de sus afluentes.

Por otra parte, el vertedero principal de Yacyretá permanecía cerrado este martes, mientras que por el brazo Aña Cuá se descargaban aproximadamente 7.900 metros cúbicos por segundo, según la información difundida.