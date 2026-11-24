Crecida del río Paraná: su impacto en la flora y los humedales.

La crecida del río Paraná, además de generar inundaciones y dificultades para las poblaciones ribereñas, cumple un papel fundamental en la recuperación de los ecosistemas. El ingeniero agrónomo Ernesto Massa, investigador del INTA Paraná, explicó a Elonce los beneficios ambientales del ingreso de agua a las islas y la importancia de preservar los humedales.

Este martes 24 de noviembre, el río registró una altura de 5,58 metros en el puerto de la capital entrerriana, según datos de Prefectura Naval Argentina. El especialista analizó el impacto de este fenómeno después de varios años de bajante extraordinaria.

Massa explicó que los períodos de aguas altas y bajas forman parte de un proceso natural denominado pulso hidrosedimentológico, indispensable para el funcionamiento de los ecosistemas ribereños. "En general son ambientes muy productivos", destacó al referirse a la riqueza y diversidad de los humedales.

Ernesto Massa, ingeniero agrónomo (Elonce)

Los beneficios de la creciente para la flora y la fauna

El investigador señaló que las islas presentan diferentes alturas y características topográficas, con sectores ocupados por bosques fluviales, pastizales y lagunas. Las variaciones del nivel del agua permiten renovar estos ambientes y favorecen el desarrollo de distintas especies.

La creciente también facilita el ingreso de nutrientes y sedimentos, que contribuyen a recuperar la vegetación y mejorar la productividad de los suelos. Este proceso resulta especialmente importante después de la prolongada bajante que atravesó la región entre 2020 y 2024.

Sin embargo, desde el punto de vista productivo, Massa indicó que el fenómeno implica costos para los ganaderos. Estimó que alrededor del 70% de la hacienda que permanecía en las islas ya fue retirada desde el inicio de la creciente, aunque posteriormente se espera una recuperación de los campos.

Por qué aparecieron tantos camalotes en el río Paraná

Otro de los fenómenos asociados a la creciente fue la aparición de grandes extensiones de camalotes. Massa explicó que estas plantas acuáticas se desarrollan principalmente en aguas quietas, como las de las lagunas interiores, donde continuaron reproduciéndose durante los años de bajante.

"Los cauces principales se conectan con el interior de las lagunas y ahí empieza el flujo de vida", explicó. Esta conexión permite el desplazamiento de la vegetación flotante hacia el río y también favorece la reproducción de peces que desovan en esos ambientes.

El especialista recordó que, durante el paso del pico de la creciente por Paraná y Santa Fe, la cantidad de vegetación era tan considerable que "parecía como una pradera flotante", situación que incluso generó dificultades para la navegación.

Los humedales como amortiguadores naturales de las inundaciones

Massa destacó que los humedales tienen la capacidad de retener grandes volúmenes de agua y liberarlos progresivamente. En particular, mencionó la zona de Victoria, donde la amplitud de la planicie de inundación permite disminuir la intensidad de la creciente.

Además, explicó que numerosas especies vegetales presentes en estos ecosistemas poseen la capacidad de fijar metales pesados. "Los humedales son filtradores naturales", sostuvo, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar su contaminación y preservar sus funciones ambientales.

El investigador cuestionó las intervenciones que modifican los cauces naturales y reducen las superficies de expansión del agua. Según explicó, sin estos ambientes, las inundaciones serían mucho más abruptas y difíciles de enfrentar.

Qué puede suceder con el río durante los próximos meses

Respecto de la evolución de la creciente, Massa señaló que el pico ya pasó por La Paz, Paraná y Diamante, aunque los niveles permanecen elevados.

Advirtió que las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño podrían generar nuevos aportes de agua a la cuenca del Plata durante diciembre y enero.

En ese sentido, remarcó la importancia de continuar con el monitoreo, debido a que la capacidad de los humedales para amortiguar nuevos incrementos del caudal será menor a medida que acumulen agua.