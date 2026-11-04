Organizan una jornada de limpieza del arroyo Antoñico e invitan a participar a los vecinos

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación Civil Voluntad Paraná realizará dos jornadas de limpieza del arroyo Antoñico, en barrio Pasteleros. El profesor Diego Morlio explicó a Elonce cómo participar y destacó la importancia de evitar que los residuos lleguen al río Paraná.
La Asociación Civil Voluntad Paraná organizó una nueva jornada de limpieza del arroyo Antoñico, que se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en barrio Pasteleros, de la capital entrerriana. La actividad estará abierta a vecinos y voluntarios, con el objetivo de retirar residuos del cauce y promover el cuidado de los arroyos urbanos.
El profesor Diego Morlio, integrante de la organización, brindó detalles de la iniciativa durante una entrevista con Elonce desde el sector donde se desarrollarán los trabajos, en inmediaciones de avenida Ramírez al 4070. La convocatoria forma parte de una tarea ambiental que la asociación lleva adelante desde hace aproximadamente nueve años.
“Realmente felices y con muchas expectativas de esto que se va a desarrollar el sábado 21 y 22 de noviembre, que es una jornada de limpieza de los arroyos”, expresó Morlio. Precisó que las actividades se concentrarán en un tramo del Antoñico, con la participación de vecinos y voluntarios de la zona.
La acumulación de basura en los arroyos de Paraná
Uno de los principales problemas señalados por el referente ambiental es la acumulación constante de residuos. Aunque la asociación realiza tareas periódicas de limpieza, la basura vuelve a aparecer en distintos sectores del cauce.
“Esta es una actividad que nosotros la venimos realizando hace 9 años más o menos y la realidad es que, si bien nosotros limpiamos, vuelve a aparecer la mugre”, explicó Morlio. En ese sentido, remarcó que el problema no se limita a quienes arrojan desperdicios directamente al agua, ya que también llegan residuos desde otros sectores de la ciudad.
El profesor advirtió que las precipitaciones arrastran bolsas y otros elementos descartados en la vía pública hasta los cursos de agua. “Si nosotros estamos alejados de los arroyos y dejamos una bolsa de basura, cuando llueve todo eso va a parar a los arroyos”, señaló.
Los residuos terminan en el río Paraná
Morlio explicó que los arroyos cumplen un papel fundamental en el escurrimiento del agua de lluvia, pero también transportan los desperdicios que se acumulan en calles, desagües y márgenes.
“Cada vez que llueve, los arroyos se convierten en grandes cintas transportadoras de basura que derivan en el río Paraná”, sostuvo. Por ese motivo, insistió en que mantener limpios los cauces también contribuye a proteger el río del que se obtiene agua para distintos usos.
El integrante de Voluntad Paraná consideró que la prevención requiere la participación de toda la comunidad. Si bien reconoció que los gobiernos tienen responsabilidades en el mantenimiento de estos espacios, destacó la necesidad de evitar que los residuos sean arrojados en lugares inadecuados.
“Todo lo que tiramos a los arroyos va a derivar al río Paraná”, reiteró, al señalar que la contaminación de los cursos de agua tiene consecuencias que se extienden más allá de los barrios atravesados por ellos.
Nueve años de trabajo y recuperación de la fauna
Además de retirar basura, las jornadas permitieron recuperar sectores del arroyo Antoñico y mejorar las condiciones de su entorno natural. Morlio destacó que los trabajos sostenidos durante los últimos nueve años favorecieron el regreso de distintas especies.
“A partir de estos nueve años de trabajo se ha logrado de alguna manera recuperar la vida silvestre, la fauna, la flora del arroyo y eso es muy importante”, manifestó.
Entre los animales que comenzaron a observarse mencionó tortugas y distintas aves. También se realizaron tareas de forestación, cuyos resultados pueden apreciarse en los árboles que crecieron junto al cauce durante los últimos años.
El profesor sostuvo que estas experiencias demuestran que los espacios naturales pueden recuperarse cuando se mantienen las tareas de limpieza y cuidado. Sin embargo, reconoció que la presencia recurrente de basura obliga a repetir las intervenciones.
Cómo sumarse a la convocatoria
Los organizadores solicitaron a quienes deseen participar que concurran con ropa cómoda, guantes, botas y bolsas para recolectar residuos. También podrán llevar cajas u otros elementos que faciliten la recolección de basura.
Morlio aclaró que la invitación está dirigida a toda la comunidad y no solamente a los habitantes de barrio Pasteleros. Además, propuso que quienes no puedan acercarse al lugar colaboren con la limpieza de los espacios naturales de sus propios barrios.
Los interesados en participar pueden comunicarse con la Asociación Civil Voluntad Paraná a través de sus redes sociales o mediante el teléfono 343 4737045.
Morlio explicó que quienes se contacten podrán incorporarse al grupo de voluntarios que participará en las actividades. También podrán acercarse directamente al punto de encuentro durante los horarios establecidos.
Con esta nueva actividad, Voluntad Paraná buscará continuar la recuperación del arroyo Antoñico y promover la participación vecinal en el cuidado de los 16 arroyos de la ciudad.