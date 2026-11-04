Un hombre murió ahogado mientras limpiaba un aljibe

Una jornada laboral terminó en tragedia en la provincia de Catamarca. Un hombre que limpiaba un aljibe murió ahogado, mientras que otro quedó internado. Ambos habían quedado atrapados.
Un hombre de 43 años perdió la vida y otro debió ser internado en estado crítico luego de descompensarse y quedar atrapados en el interior de un aljibe que se encontraban limpiando, en un establecimiento rural ubicado a unos 38 kilómetros de la ciudad de Recreo, Catamarca.
La víctima fatal fue identificada por las autoridades judiciales y policiales como Ricardo Fabián Roldán (43), mientras que su compañero de tareas, de apellido Herrera, permanece internado con pronóstico reservado bajo observación médica en el Hospital Zonal “Dr. Liborio Forte”.
Según informaron fuentes policiales, de acuerdo con las primeras averiguaciones y los testimonios brindados por los demás trabajadores a los uniformados que acudieron al centro asistencial, el hecho ocurrió alrededor de las 16 en la finca “La Buena Estrella”, propiedad de la familia López, ubicada en el Paraje La Suerte.
Allí, un grupo de empleados realizaba distintas tareas en el predio rural cuando Roldán y Herrera descendieron al interior de un pozo de aljibe para llevar adelante trabajos de limpieza y mantenimiento.
En circunstancias que son materia de investigación—presumiblemente por acumulación de gases o falta de oxígeno en el fondo de la estructura—, ambos operarios sufrieron una repentina descompensación física dentro del pozo, lo que provocó que Roldán cayera al agua acumulada y muriera ahogado.
Al advertir la situación, los demás compañeros de la finca descendieron para rescatar a ambos hombres del interior del depósito y, ante la urgencia del cuadro, los cargaron en un vehículo particular para trasladarlos de inmediato hacia el Hospital Zonal de Recreo, distante a casi 40 kilómetros del lugar.
Pese al esfuerzo de los operarios por auxiliarlos, en la guardia médica del Hospital “Dr. Liborio Forte” se constató que Roldán ya no presentaba signos vitales al arribar al nosocomio, confirmándose su fallecimiento por asfixia por sumersión.
Por su parte, el otro trabajador, de apellido Herrera, fue ingresado de urgencia a la sala de terapia intensiva con un grave cuadro de asfixia y descompensación general, donde el personal de salud trabaja intensamente para estabilizarlo, indica el sitio El Esquiú.
De acuerdo a lo manifestado por las mismas fuentes, tomó intervención la fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en Recreo, Jorgelina Sobh, quien dispuso una serie de medidas urgentes para esclarecer la mecánica y las condiciones en las que se produjo el fatal desenlace.
Entre las principales, se encuentra el traslado del cuerpo de Roldán para la realización de la autopsia correspondiente, procedimiento iniciado a las 23 a cargo de un médico forense de la vecina ciudad de Frías (Santiago del Estero), a fin de determinar con certeza científica la causa del deceso.
Finalmente, la fiscal Sobh ordenó que una consigna policial permanezca custodiando el predio rural de la finca “La Buena Estrella”, resguardando el pozo del aljibe. Durante las primeras horas de mañana miércoles se llevará a cabo una inspección ocular y peritajes técnicos ambientales en el interior de la estructura para constatar las medidas de seguridad laboral existentes y la posible presencia de emanaciones tóxicas.