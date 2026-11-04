La creciente del Paraná cortó una ruta en Corrientes y 15 familias quedaron aisladas

Se cortó una ruta en Corrientes por el avance del río Paraná

La creciente del nivel del río Paraná obligó a interrumpir por completo el tránsito en el tramo que conduce a los Paraje Quebracho, Pueblo Nuevo y San Francisco el Bajo, en el Departamento de la localidad correntina de Goya.

La situación fue confirmada por Vialidad Provincial. Según alertaron vecinos de la zona, unas 15 familias habrían quedado aisladas a raíz de las condiciones actuales.

Ante este escenario, personal del Municipio correntino se encuentra trabajando para coordinar las tareas de asistencia a los pobladores afectados.

El Río Uruguay se repliega

Por otra parte, el Río Uruguay se repliega y baja en toda la provincia de Corrientes.

Solamente en la comuna de la localidad correntina de Mocoretá se encuentra estacionado, según el informe hidrológico de la Prefectura Naval Argentina, para este martes 3 de noviembre.

Los municipios de Garruchos, Santo Tomé, Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres, Monte Caseros; están en bajante.

A pesar de estos indicadores todos los municipios mencionados en el informe, mantienen alerta sus diferentes áreas de Defensa Civil, coordinados con el Comando Operativo de Emergencias correntino (COE)

Obispo correntino celebró misa junto a las familias afectadas

El obispo de la localidad correntina de Goya monseñor Adolfo Ramón Canecín, compartió un mensaje de fe y esperanza con las familias que debieron instalarse a la vera de la ruta hacia Puerto Boca, ante la inundación de sus viviendas. Invitó a los cristianos a brindar lo mejor de sí mismos para acompañar a los hermanos que atraviesan esta difícil situación.

La celebración reunió a familias que debieron dejar sus viviendas y buscar refugio junto a la ruta, como consecuencia del avance del agua. En ese escenario de incertidumbre y necesidad, la comunidad se congregó para compartir la fe, elevar sus oraciones y renovar la esperanza.

Durante la celebración, los fieles llevaron en procesión las imágenes de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la Virgen de Itatí y Santa Catalina, en una expresión de devoción y confianza en la protección de Dios y de María.

Monseñor Canecín invitó a rezar por los fieles difuntos, con la esperanza puesta en la Resurrección y en la promesa de una tierra nueva. En ese sentido, recordó una expresión del padre Julián Zini: «La vida es una y se hace eternidad».

Exhortó a «confiar en la Palabra de Jesús, que promete su presencia cuando dos o más se reúnen en su nombre» y asegura que el Padre escucha las oraciones de sus hijos.

Pidió al Señor que «vuelva a caminar sobre las aguas y que, si es para su gloria, se detenga el crecimiento del río».

El obispo invitó a los presentes a aprovechar esta circunstancia para ofrecer lo mejor de cada uno en favor de los demás.

Recordó una expresión del papa Francisco: «Si vos ponés lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto».

«En estas circunstancias, aquí, al borde de la ruta, tenemos cosas buenas para dar. ¡Qué lindo que todos los cristianos de Goya puedan dar de sí en este momento! Que no nos perdamos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros para el bien de los hermanos», expresó monseñor Canecín. (Corrientes Hoy)