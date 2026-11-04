Universitarios realizarán la Marcha de las Velas para exigir el cumplimiento de la ley

La comunidad universitaria convocó a una nueva Marcha de las Velas

La Marcha de las Velas se realizará este miércoles 4 de noviembre, desde las 17, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de docentes, nodocentes y estudiantes universitarios. La movilización tendrá como principal objetivo exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación continúa siendo motivo de controversia judicial y política.

Bajo el lema “No permitamos que se apague la Universidad”, la convocatoria fue impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y distintos centros de estudiantes.

Los manifestantes se concentrarán en Plaza Houssay y marcharán hacia Tribunales, donde se desarrollará una clase pública de Derecho Constitucional. La actividad buscará visibilizar el reclamo por los recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales, los salarios del personal y las becas estudiantiles.

El reclamo de docentes, nodocentes y estudiantes

Desde las organizaciones convocantes explicaron que la protesta formará parte de las acciones impulsadas por la comunidad universitaria para reclamar la implementación efectiva de la legislación aprobada por el Congreso.

“La Marcha de las Velas es una movilización en defensa de la educación pública, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. No podemos permitir que se apague nuestra universidad”, expresaron los organizadores.

La elección de las velas como símbolo de la manifestación estará vinculada con el lema de la convocatoria, que busca representar las consecuencias que, según los sectores universitarios, podría provocar la falta de financiamiento sobre el funcionamiento de las instituciones educativas.

La movilización se desarrollará en un escenario de conflicto entre el Gobierno nacional y las organizaciones universitarias, que mantienen sus cuestionamientos a la decisión oficial de condicionar la aplicación de la norma.

Qué ocurrió con la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso de la Nación y posteriormente ratificada por ambas cámaras legislativas, que reunieron los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial.

Tras esa decisión, el Poder Ejecutivo promulgó la legislación mediante el Decreto 759/2025. Sin embargo, condicionó su implementación a que el Parlamento estableciera las fuentes de financiamiento correspondientes y asignara las partidas presupuestarias necesarias.

El Gobierno de Javier Milei fundamentó esa postura en la falta de previsión presupuestaria y en el impacto fiscal que, según su interpretación, tendría la aplicación de las medidas previstas en la normativa.

Esta situación generó nuevos cuestionamientos de las federaciones universitarias y los sindicatos docentes y nodocentes, que reclamaron el cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso.

La intervención de la Justicia y las apelaciones del Gobierno

En medio de la controversia, la Justicia federal en lo Contencioso Administrativo dictó resoluciones contrarias a la decisión del Ejecutivo de suspender la implementación de la legislación.

Según informó Noticias Argentinas, la Justicia declaró inconstitucional el decreto que impedía la aplicación de la ley y ordenó avanzar con su cumplimiento inmediato, particularmente en los aspectos relacionados con la actualización salarial de docentes y nodocentes y el refuerzo de las becas estudiantiles.

Frente a esas decisiones judiciales, el Gobierno nacional presentó recursos de apelación, por lo que la controversia continuó en el ámbito de los tribunales.

En este contexto, la Marcha de las Velas buscará trasladar nuevamente el reclamo universitario al espacio público. La concentración en Plaza Houssay, la movilización hacia Tribunales y la clase abierta de Derecho Constitucional constituirán las principales actividades de la jornada. Fuente: (NA)