ANMAT prohibió insumos médicos por irregularidades en sus rótulos y posible riesgo sanitario

Mediante la Disposición 7133/2026, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de determinados sistemas de aspiración endotraqueal y camisolines descartables en todo el territorio nacional.

La decisión se adoptó después de una investigación del Departamento de Control de Mercado, que detectó irregularidades en la identificación de productos médicos encontrados durante una inspección realizada en un establecimiento comercial de la provincia de San Juan.

Según los fundamentos de la disposición, las inconsistencias detectadas impidieron garantizar la legitimidad, las condiciones de almacenamiento, la funcionalidad y la seguridad de los productos involucrados.

Qué productos fueron alcanzados

Uno de los productos identificados fue el sistema de aspiración cerrado endotraqueal VITAL-CATH closed suction System, referencia 62140M, lote 20120101, fabricado en Taiwán.

Durante la inspección, los agentes encontraron 15 unidades de ese producto. En su envase interno observaron una identificación con la inscripción “KIMS 210203 LOTE 681 - EO”, sin información del importador ni del registro sanitario.

Una unidad fue retirada como muestra para su posterior evaluación, mientras que las restantes quedaron inhibidas de uso y comercialización en el establecimiento inspeccionado.

La investigación también comprendió etiquetas autoadhesivas identificadas como “DIMEX indumentaria descartable, camisolin único uso, 1 pack por 10 unidades”, correspondientes al lote 0109POL16 y al registro PM 2289-3.

Detectaron etiquetas falsificadas

La ANMAT realizó una inspección posterior en la firma CINMOR S.R.L., titular del registro PM 2289-3, para verificar la legitimidad de las etiquetas encontradas.

La directora técnica de la empresa informó que los rótulos examinados eran falsificados y explicó que el registro PM 2289-3 correspondía a barbijos, mientras que los camisolines comercializados por la firma estaban identificados mediante el registro PM 2289-10.

También señaló diferencias en las dimensiones de las etiquetas, la tipografía, la distribución del texto y el domicilio consignado.

Según consta en la disposición, la firma manifestó que no había fabricado ni comercializado camisolines correspondientes al lote investigado y que tampoco entregaba etiquetas a sus clientes para que fueran colocadas posteriormente.

La investigación no detectó camisolines con los rótulos cuestionados, aunque la autoridad sanitaria indicó que no podía descartarse su eventual presencia en el mercado.

Un sistema de aspiración con identificación adulterada

En otra inspección, realizada el 26 de agosto de 2026, la ANMAT consultó a la empresa DCD PRODUCTS S.R.L., titular del producto médico VITAL-CATH registrado bajo el número PM 340-156.

El director técnico de la firma confirmó que el lote 20120101 había sido importado y distribuido por la empresa, pero señaló que su fecha de fin de vigencia era el 31 de diciembre de 2023.

Además, identificó diferencias en el envase del producto examinado y sostuvo que terceros ajenos a la firma habían incorporado una etiqueta sobre la información original de vencimiento.

A partir de esas verificaciones, el organismo consideró que se trataba de una unidad ilegítima.

La autoridad sanitaria advirtió que las irregularidades detectadas impedían conocer las condiciones de almacenamiento, funcionalidad y seguridad de los productos investigados.

Por ese motivo, consideró que podían representar un riesgo potencial para la salud de los pacientes y dispuso prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el país.