Reconocida gaseosa sortea un auto 0KM por semana hasta fin de año: cómo participar y qué modelo entrega

Coca-Cola lanzó una promoción que sorteará ocho autos 0KM hasta fines de diciembre. Los participantes deberán registrar códigos de las tapas plateadas de las botellas. Conocé qué vehículo se entrega, las fechas de los sorteos y los requisitos para participar.
Coca-Cola sortea un auto 0KM por semana hasta fin de año como parte de su nueva promoción navideña denominada El Regalo Más Esperado. La campaña comenzó el 2 de noviembre de 2026 y permanecerá vigente hasta el 27 de diciembre, con ocho vehículos como premios principales, además de cupones de descuento y beneficios instantáneos para los consumidores.
La iniciativa se desarrolla en gran parte del territorio argentino, aunque quedan excluidas las provincias de Neuquén, Río Negro, Jujuy y Tierra del Fuego. Para participar, los interesados deberán adquirir productos identificados con tapas plateadas y registrar los códigos correspondientes en la plataforma oficial de la campaña.
El premio principal será un Toyota Yaris XS 1.5 CVT de cinco puertas, modelo 2026. En total, la compañía entregará ocho unidades mediante sorteos semanales, realizados ante escribano público. El beneficio también contempla los gastos de patentamiento e inscripción del vehículo a nombre del ganador.
Cómo participar del sorteo de Coca-Cola
La promoción está destinada a consumidores que adquieran los envases participantes, identificados con una tapa plateada. Cada una contiene un código QR en el exterior y un código alfanumérico único de diez dígitos en su parte interna.
Para ingresar a la campaña, los participantes deberán escanear el QR, que los dirigirá al sitio oficial de la promoción. Allí tendrán que completar un registro por única vez con nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, provincia y DNI, publicó Iprofesional.
Una vez finalizada la inscripción y validado el correo electrónico, podrán ingresar los códigos encontrados debajo de las tapas. Cada persona tendrá permitido cargar hasta diez códigos diarios y un máximo de 400 durante toda la campaña. Los códigos registrados permitirán participar en los sorteos correspondientes a cada semana. Además, la promoción contempla cupones de descuento y premios instantáneos diarios, aunque la información suministrada no detalla sus condiciones específicas.
Qué auto 0KM sortea Coca-Cola
El vehículo seleccionado para la campaña es el Toyota Yaris XS 1.5 CVT, modelo 2026, una versión de cinco puertas equipada con transmisión automática.
La empresa prevé entregar ocho automóviles hasta fin de año, con un ganador por cada sorteo semanal. Los vehículos incluirán los gastos necesarios para su patentamiento y registro a nombre de los beneficiarios.
Cada participante podrá resultar ganador de un solo automóvil durante toda la promoción. Además, deberá cumplir los requisitos establecidos para poder inscribir legalmente el vehículo a su nombre.
Cuándo serán los ocho sorteos
El cronograma anunciado contempla ocho fechas entre noviembre y diciembre. En cada instancia participarán exclusivamente los códigos registrados durante la semana anterior, por lo que las cargas no se acumularán para los sorteos posteriores.
Las fechas establecidas son las siguientes:
11 de noviembre: participarán los códigos cargados del 2 al 8 de noviembre.
17 de noviembre: ingresarán los registrados del 9 al 15 de noviembre.
24 de noviembre: participarán las cargas del 16 al 22 de noviembre.
1 de diciembre: se sortearán los códigos ingresados del 23 al 29 de noviembre.
9 de diciembre: corresponderá a las cargas del 30 de noviembre al 6 de diciembre.
15 de diciembre: participarán los registros del 7 al 13 de diciembre.
22 de diciembre: se incluirán los códigos del 14 al 20 de diciembre.
29 de diciembre: se realizará el último sorteo, con los códigos cargados del 21 al 27 de diciembre.
De esta manera, la última oportunidad para ingresar códigos será el 27 de diciembre a las 23:59, mientras que la adjudicación final de los vehículos se realizará dos días después.