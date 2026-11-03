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Sociedad El fenómeno se registró este martes por la noche

Videos impactantes de la intensa granizada que cayó en el interior de Entre Ríos

Una fuerte granizada se registró este martes, después de las 20, en Villa Domínguez, departamento Villaguay. Vecinos compartieron videos en redes sociales que mostraron la intensidad de la caída de granizo.

3 de Noviembre de 2026
Fuerte granizada en Villa Domínguez: los videos.
Fuerte granizada en Villa Domínguez: los videos. Foto: Entre Ríos Ya.

REDACCIÓN ELONCE

Una fuerte granizada se registró este martes, después de las 20, en Villa Domínguez, departamento Villaguay. Vecinos compartieron videos en redes sociales que mostraron la intensidad de la caída de granizo.

Una intensa granizada sorprendió a los vecinos de Villa Domínguez, en el departamento Villaguay, durante la noche de este martes. El fenómeno meteorológico se registró después de las 20 y quedó documentado en varios videos que comenzaron a circular por las redes sociales.

 

Las imágenes difundidas mostraron la fuerte caída de granizo en esta localidad del interior entrerriano. Los registros permitieron observar la intensidad del fenómeno, que llamó la atención de los habitantes de la zona.

 

Foto: Entre R&iacute;os Ya.
Foto: Entre Ríos Ya.

 

Los videos se compartieron durante la noche y dieron cuenta de las condiciones meteorológicas que afectaron a Villa Domínguez.

 

Videos de la intensa caída de granizo

 

La granizada se convirtió en uno de los fenómenos más destacados de la jornada en el departamento Villaguay, a partir de las imágenes difundidas por los propios vecinos.

 

Foto: Entre R&iacute;os Ya.
Foto: Entre Ríos Ya.

 

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del episodio.

Temas:

granizada Villa Domínguez Villaguay
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