Lluvias y descenso de temperaturas: anticipan un fin de semana frío en Entre Ríos

Las lluvias y el descenso de temperaturas marcarán los próximos días en Entre Ríos. El SMN anticipó nuevas precipitaciones para el viernes, ráfagas de hasta 50 km/h y mínimas cercanas a los 9 °C durante el fin de semana. Cómo estarán las condiciones en cada región.
Las lluvias y el descenso de temperaturas serán protagonistas durante los próximos días en Entre Ríos, donde el avance de distintos sistemas frontales provocará condiciones cambiantes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 3 de noviembre se registrarán tormentas y precipitaciones en diferentes sectores de la provincia, mientras que el miércoles se producirá una mejora temporaria antes del ingreso de un nuevo frente frío.
En el centro y norte de Argentina, las tormentas avanzarán entre este martes y el miércoles sobre distintas provincias alcanzadas por alertas meteorológicas. Posteriormente, entre miércoles y jueves, se espera una mejora generalizada, con mayor presencia de sol y un leve descenso de las temperaturas.
Sin embargo, esta estabilidad será breve. Un intenso frente frío recorrerá la Patagonia durante el jueves y avanzará el viernes hacia el centro y norte del país. El fenómeno provocará nuevas lluvias, tormentas aisladas, vientos del sector sur y un marcado descenso térmico, que se hará más evidente durante el sábado y domingo.
Un frente frío traerá viento y bajas temperaturas
De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, durante el viernes se generalizarán las precipitaciones sobre las provincias centrales, acompañadas por un cambio en la dirección del viento y ráfagas de considerable intensidad.
En algunos sectores de Buenos Aires, las ráfagas podrían superar los 50 kilómetros por hora y las precipitaciones acumular entre 15 y 30 milímetros. Entre la noche del viernes y el mediodía del sábado, las lluvias se concentrarán principalmente sobre el noreste argentino.
El sábado se espera una rápida mejora en buena parte del centro del país, aunque el ingreso de aire frío provocará una disminución importante de las temperaturas. Para el domingo se anticipa una jornada mayormente soleada, pero con mañanas frías e incluso valores inferiores a los 5 °C en sectores de la región Pampeana.
Paraná, La Paz, Nogoyá, Diamante, Villaguay, Victoria y Gualeguay
En Paraná y los departamentos La Paz, Nogoyá, Diamante, Villaguay, Victoria y Gualeguay, el panorama estará marcado por precipitaciones durante el comienzo de la semana y un posterior descenso de temperaturas. Para Paraná, el SMN anticipó este martes una máxima de 24 °C y una mínima de 18 °C, con tormentas hacia la noche y probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.
El miércoles se espera una máxima de 27 °C y una mínima de 17 °C, con lluvias durante la madrugada y la mañana, seguidas por una mejora progresiva. El jueves será una de las jornadas más estables, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 12 °C y una máxima de 27 °C.
El viernes volverán las condiciones inestables, especialmente durante la tarde y noche, con una máxima de 28 °C y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Para el sábado se anticipa un descenso hasta los 21 °C de máxima y 11 °C de mínima, mientras que el domingo estará soleado, con registros de entre 10 °C y 24 °C.
Gualeguaychú, Uruguay, Islas, Colón y Tala
En Gualeguaychú y los departamentos Uruguay, Islas del Ibicuy, Colón y Tala, las condiciones presentarán características similares, aunque con mayor probabilidad de precipitaciones durante este martes.
Para Gualeguaychú, el organismo nacional indicó una máxima de 23 °C y una mínima de 17 °C, con tormentas durante la noche y probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%. El miércoles continuará la inestabilidad durante las primeras horas, pero luego se espera una mejora, con una temperatura máxima de 27 °C.
El jueves se anticipan condiciones estables, con 26 °C de máxima y 12 °C de mínima. El viernes podrían regresar las lluvias, principalmente durante la tarde y noche, junto con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. El sábado será más fresco, con una máxima de apenas 18 °C y una mínima de 11 °C. Para el domingo se prevé cielo despejado, con temperaturas de entre 9 °C y 24 °C.
Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador
En Concordia y los departamentos Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, el comienzo de la semana también estará condicionado por la presencia de precipitaciones y tormentas aisladas.
Para Concordia, el SMN anticipó este martes una máxima de 24 °C y una mínima de 18 °C, con probabilidad de tormentas durante la noche. El miércoles se mantendrá la posibilidad de lluvias durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde las condiciones comenzarán a mejorar. La máxima prevista será de 27 °C.
El jueves se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una mínima de 12 °C y una máxima de 29 °C. El viernes se mantendrá una máxima de 28 °C, con nubosidad variable. El sábado llegará el descenso térmico, con registros de entre 11 °C y 21 °C y ráfagas de hasta 50 km/h durante la madrugada y mañana. El domingo se presentará soleado, con una mínima de 10 °C y una máxima de 24 °C.
Cómo estará el fin de semana en Entre Ríos
El cambio más importante se producirá entre el viernes y el sábado, cuando el avance del frente frío favorecerá la rotación de los vientos hacia el sur y el ingreso de una masa de aire más fresco.
Las temperaturas máximas del sábado oscilarán entre los 18 °C y los 21 °C en las tres ciudades de referencia, mientras que las mínimas se ubicarán alrededor de los 11 °C. El domingo se espera una recuperación de las máximas, que podrían alcanzar los 24 °C, aunque las primeras horas del día seguirán siendo frías.
Finalmente, para el lunes 9 de noviembre, las proyecciones del SMN muestran condiciones mayormente estables en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, con máximas de hasta 26 °C y mínimas cercanas a los 11 °C. De esta manera, la provincia atravesará una semana con lluvias intermitentes, viento y un marcado contraste térmico, antes de recuperar condiciones más agradables.