Causa Rosatelli: el prófugo detenido en Hasenkamp habría participado del traslado de la marihuana

La causa Rosatelli por el secuestro de 1.345 kilos de marihuana en La Paz sumó un nuevo capítulo con la detención de un hombre que permanecía prófugo y que habría participado en la logística del traslado del cargamento. El sospechoso fue capturado el sábado 31 de octubre en un establecimiento rural de Hasenkamp y quedó alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Según trascendió, el detenido habría cumplido funciones de guía durante el transporte de la droga. Su captura se produjo en el marco de la misma investigación federal que involucra al comisario Daniel Alejandro Rosatelli, procesado y detenido desde agosto.

En diálogo con Elonce, el director de Drogas Peligrosas, Claudio Passadore, recordó que la causa comenzó el 13 de febrero, cuando personal de Delitos Rurales interceptó una camioneta Renault Jumper con marihuana. Posteriormente, los allanamientos del 19 de agosto derivaron en la detención de Rosatelli y, durante la semana siguiente, fueron arrestadas otras cinco personas.

Cómo encontraron al prófugo en Hasenkamp

Passadore explicó que los investigadores siguieron distintas pistas hasta establecer que el sospechoso frecuentaba un campo ubicado sobre la Ruta Nacional 127. Tras varias jornadas de vigilancia, los efectivos ingresaron al establecimiento y detuvieron al hombre, quien intentó escapar al advertir la presencia policial.

"Esta persona frecuentaba ese lugar, no lo hacía continuamente", señaló el funcionario, quien aclaró que no está confirmado que permaneciera allí durante todo el tiempo que estuvo prófugo.

El director confirmó que durante el procedimiento en Hasenkamp se secuestraron un arma de fuego, dinero y un Toyota Corolla con irregularidades en su identificación.

(Demo Comunicación)

Los cuestionamientos de la defensa de Rosatelli

La captura del prófugo se produce mientras continúa pendiente la resolución de la apelación presentada por la defensa del comisario Daniel Alejandro Rosatelli. Sus abogados cuestionaron el procesamiento con prisión preventiva dictado por el juez federal Leandro Ríos y sostuvieron que no existen pruebas directas que lo vinculen con el transporte de los 1.345 kilos de marihuana.

En el recurso, los defensores rechazaron que la intervención de Rosatelli en la compraventa de una camioneta Citroën Jumper, en noviembre de 2025, permita establecer su participación en el posterior traslado de droga. "Existen dos eventos distintos que la investigación no ha podido acreditar de ninguna manera que se encuentren conectados subjetivamente por una intencionalidad común y organizada entre los imputados", argumentaron.

Además, cuestionaron la interpretación de los registros telefónicos y negaron que Rosatelli conociera al hombre que permanecía prófugo. Los abogados solicitaron revocar el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo, o aplicar medidas alternativas a la detención. Rosatelli permanece detenido en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, mientras la Cámara Federal debe resolver la apelación presentada contra su procesamiento.

Passadore evitó brindar mayores precisiones sobre las pruebas incorporadas al expediente debido al secreto de sumario. La Justicia Federal continúa investigando las responsabilidades de los involucrados y las circunstancias en las que se organizó el transporte del cargamento incautado en La Paz.