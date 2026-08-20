El comisario Daniel Rosatelli quedó alojado en la cárcel de Paraná

El comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli, integrante de la Policía de Entre Ríos e hijo del exsubjefe Juan Ramón Rosatelli, fue detenido este miércoles por la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación por narcotráfico que dejó al descubierto su presunto rol en la logística de un importante cargamento de drogas.

Tras ser detenido quedó alojado bajo custodia en una celda individual de la Unidad Penal N°1 de Paraná.

La causa se tramita en el Juzgado Federal N°1 de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos, con la intervención del fiscal Leandro Ardoy. Aunque Rosatelli aún no ha prestado declaración indagatoria, se prevé que el acto formal se ejecute este jueves por la mañana en la sede judicial de la capital provincial en calle 25 de Mayo. Para su defensa técnica, el imputado designó a los abogados Rubén Pagliotto, Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen.

La investigación

Todo comenzó el pasado 13 de febrero cuando la Policía local realizó un procedimiento en el que secuestró alrededor de 1.300 kilos de marihuana. A partir de ese operativo, los investigadores comenzaron a reconstruir la logística utilizada para transportar la droga, poniendo bajo la lupa los vehículos, movimientos y personas que podrían haber participado en la maniobra.

Durante el avance de la investigación, surgió un dato determinante: la camioneta utilizada para trasladar la droga habría sido provista por Daniel Rosatelli, un funcionario en actividad de la propia fuerza. En este contexto, la Justicia provincial ordenó que todas las medidas sobre el comisario fueran realizadas por la Policía Federal, para evitar cualquier tipo de interferencia o sospecha sobre el trabajo de la fuerza local.

Fue así que este miércoles, los efectivos federales llevaron a cabo una serie de allanamientos y concretaron la detención del comisario. Fuentes del caso explicaron que la investigación no se focalizó en la Jefatura Departamental Paraná ni en la estructura policial en general, sino en un funcionario puntual.

A su vez, señalaron que la presencia de agentes federales dentro de una dependencia de la Policía entrerriana respondió a la necesidad de obtener elementos probatorios directamente vinculados a la actuación de Rosatelli, quien desempeñaba funciones en ese lugar.

La investigación también está centrada en la adquisición de la camioneta utilizada en el traslado de la marihuana y un conflicto paralelo con quien había sido su vendedor, hecho que incluyó una denuncia por presuntas amenazas con arma de fuego. Ahora será la Justicia la encargada de determinar cuál fue el grado de participación de Rosatelli, por qué el vehículo terminó vinculado con el cargamento y qué conocimiento tenía sobre su utilización en el transporte de la marihuana.

El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de la Policía local ratificaron su “plena colaboración con la Justicia Federal para el esclarecimiento de los hechos investigados y pusieron a disposición de la magistratura interviniente toda la información y los elementos que sean requeridos”.

Además, reiteraron su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y el correcto funcionamiento de las instituciones. “Nadie está por sobre la ley”, sentenciaron.