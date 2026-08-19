Allanamiento en la Departamental Paraná de Policía: el Ministerio de Seguridad confirmó detención de un subcomisario

El allanamiento en la Jefatura Departamental Paraná motivó un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, que confirmó que la Policía Federal Argentina (PFA) realizó este miércoles tres procedimientos simultáneos por una investigación vinculada a presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes Nº 23.737. En ese marco, fue detenido el funcionario policial Daniel Rosatelli.

Las actuaciones fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos. El operativo en la sede de la Policía de Entre Ríos comenzó poco después de las 8 y estuvo a cargo de efectivos de la delegación Paraná de la fuerza federal.

Según detalló la cartera provincial, la medida dentro de la Jefatura Departamental estuvo “circunscripta” específicamente a la oficina de Rosatelli, integrante del área jurídica de la fuerza. De esta manera, el Ministerio aclaró el alcance del procedimiento desarrollado en la dependencia policial.

Tres allanamientos y la detención del funcionario

El comunicado precisó que la Policía Federal ejecutó tres allanamientos en simultáneo. Además de la oficina ubicada dentro de la Jefatura Departamental Paraná, fueron registrados otros dos inmuebles vinculados a la investigación.

Entre esos lugares se encontraba el domicilio particular de Rosatelli. Fue durante la ejecución de los mandatos judiciales que las autoridades concretaron la detención del funcionario policial, confirmó oficialmente el Ministerio de Seguridad y Justicia.

La información difundida no brindó precisiones sobre los hechos puntuales que se investigaban, los elementos eventualmente secuestrados ni la situación procesal que afrontaría el detenido. Sí estableció que la causa estaba relacionada con presuntas infracciones a la normativa nacional sobre estupefacientes.

“Nadie está por sobre la ley”

Tras confirmar los procedimientos, el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de Policía de Entre Ríos fijaron su posición institucional ante la investigación que involucró a un integrante de la fuerza provincial.

Ambos organismos ratificaron su “compromiso absoluto con la transparencia, el apego a la ley y la plena colaboración con las autoridades del Poder Judicial de la Nación para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

Asimismo, aseguraron que quedaron a disposición para responder todos los requerimientos que formule la magistratura interviniente. El comunicado oficial concluyó con una frase categórica respecto de la actuación judicial: “Nadie está por sobre la ley”.