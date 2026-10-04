Detuvieron a dos mujeres tras el ataque a la propiedad del intendente de Basavilbaso

Un allanamiento realizado este domingo al mediodía en el marco de la investigación por el ataque a la vivienda del intendente de Basavilbaso, Mario Besel, terminó con dos mujeres detenidas luego de protagonizar agresiones contra efectivos policiales. El procedimiento se concretó en un inmueble de calle Blanche, entre Moreno y Rivadavia, por orden del Juzgado de Garantías N° 1.

La medida judicial se llevó adelante para avanzar en el esclarecimiento de los daños ocasionados días atrás en la casa del presidente municipal, donde desconocidos habían roto una ventana. Durante el operativo, la propietaria del inmueble, de 44 años, se negó a permitir el ingreso del personal policial.

Según informó la Policía, en medio del procedimiento la mujer tomó una cuchilla de gran tamaño e intentó atacar a uno de los efectivos. El arma llegó a impactar contra el antebrazo del agente, aunque no le provocó una herida.

La intervención de la hija

Ante la actitud hostil de la propietaria, los policías ingresaron por la parte posterior de la vivienda para poder concretar la medida judicial y reducirla. En ese momento, su hija, de 17 años, intervino y también arremetió contra los uniformados.

De acuerdo con lo informado, la adolescente provocó lesiones a uno de los agentes, quien sufrió una herida cortante y escoriaciones. Además, durante el enfrentamiento se produjo la rotura de los anteojos del efectivo.

Finalmente, ambas mujeres fueron reducidas y aprehendidas. En el interior del inmueble, los investigadores secuestraron la cuchilla que habría sido utilizada durante la agresión y también prendas de vestir y calzado que estarían vinculados con el ataque contra la vivienda del intendente.

Una mujer quedó detenida

Por disposición de la Fiscalía en turno, la mujer de 44 años fue trasladada y alojada en la Comisaría del Menor y la Mujer de Concepción del Uruguay. Quedó imputada por los delitos de resistencia a la autoridad y amenazas calificadas.

En cuanto a la adolescente de 17 años, fue trasladada a una dependencia policial local para completar las actuaciones correspondientes. Posteriormente, quedó a disposición de un familiar responsable, conforme a las disposiciones establecidas para menores de edad.