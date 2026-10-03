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Apedrearon la vivienda de intendente entrerriano y rompieron vidrios de los ventanales

La vivienda del intendente de Basavilbaso fue atacada con piedras durante la madrugada del viernes. El hecho provocó daños en los ventanales y la Policía analiza cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

3 de Octubre de 2026
Durante la madrugada.
Durante la madrugada.

La vivienda del intendente de Basavilbaso fue atacada con piedras durante la madrugada del viernes. El hecho provocó daños en los ventanales y la Policía analiza cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

La vivienda del intendente de Basavilbaso, Hernán Besel, fue apedreada alrededor de las 00:45 del viernes 2 de octubre. El ataque provocó daños en los ventanales que daban a la calle, cuyos vidrios quedaron parcialmente rotos.

Tras advertir lo sucedido, Besel se presentó en la Comisaría de Basavilbaso, donde radicó la denuncia correspondiente. A partir de allí, se inició una investigación para determinar quiénes participaron del ataque y establecer las circunstancias del hecho.

 

Analizaban cámaras de seguridad

 

En el marco de la investigación, las autoridades policiales analizan imágenes de cámaras de videovigilancia pertenecientes a vecinos de la zona.

Los registros podrían aportar información para identificar a las personas que participaron del ataque. Hasta el momento, no se han confirmado identidades ni detenciones vinculadas con el hecho.

Repudio del Foro de Intendentes

 

Tras conocerse el episodio, el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos expresó su repudio y manifestó su solidaridad con Besel y su familia.

El foro de Intendentes de Juntos por Entre R&iacute;os repudi&oacute; el hecho.
El foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos repudió el hecho.

“Consideramos absolutamente inadmisible cualquier manifestación de violencia, intimidación o agresión contra quienes ejercen responsabilidades institucionales y representan democráticamente a sus comunidades”, señalaron.

Desde el espacio remarcaron que las diferencias políticas y los reclamos debían canalizarse mediante las vías institucionales.

“Las diferencias políticas, las discusiones y los reclamos son parte de la vida democrática y deben canalizarse siempre por las vías institucionales, mediante el diálogo, el respeto y el pleno funcionamiento de las instituciones”, expresaron.

Finalmente, el Foro manifestó su acompañamiento al intendente y su familia y reafirmó su compromiso con “una democracia basada en el respeto, la convivencia y la defensa irrestricta de las instituciones”.

Temas:

Basavilbaso Hernán Besel Intendente Entre Ríos policiales ataque
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