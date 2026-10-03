Estafaron a una mujer con una falsa reserva de hotel por la visita del Papa: perdió $500 mil

La llegada del papa León XIV a Luján, prevista para el 11 de noviembre, generó una fuerte demanda de alojamiento y también abrió la puerta a maniobras fraudulentas. Una mujer fue víctima de una estafa luego de realizar una supuesta reserva en un hotel de la ciudad bonaerense y transferir alrededor de $500 mil a una cuenta bancaria que no pertenecía al establecimiento.

El caso fue detectado por Real Hotel Luján, que advirtió sobre la circulación de perfiles falsos en redes sociales que utilizan el nombre, las fotografías y la identidad visual del alojamiento para ofrecer estadías a quienes planean viajar durante la visita del Pontífice.

Cómo operaba la falsa reserva

Según informaron desde el establecimiento, la mujer habría encontrado en Instagram una cuenta que aparentaba ser oficial y ofrecía alojamiento con pensión completa y otros servicios que, en realidad, no forman parte de la propuesta del hotel.

Tras ponerse en contacto con el perfil, la víctima concretó la reserva y transfirió el dinero solicitado, sin advertir que se trataba de una cuenta falsa.

Uno de los indicios que permitió detectar la maniobra fue el número telefónico utilizado para comunicarse con los potenciales huéspedes, que no coincide con la línea oficial de Real Hotel Luján.

Además, los responsables del engaño utilizan un contacto de WhatsApp identificado como “Hotel LUJAN 2”, desde el cual una persona se presenta como representante del establecimiento. El perfil también emplea fotografías y el logo del verdadero hotel, e incluso cuenta con un catálogo de alojamientos y servicios.

Desde el hotel señalaron que también detectaron diferencias en los datos bancarios. Mientras que la cuenta oficial está registrada a nombre de la empresa, la utilizada para recibir el dinero de la supuesta reserva figura a nombre de una persona particular.

“Lo único que tenemos es un número de teléfono y parece que sigue activo”, explicó Erica, gerenta del establecimiento, quien se comunicó con ese contacto para comprobar si continuaba funcionando. La respuesta confirmó que el número seguía operativo.

La advertencia del hotel y los canales oficiales

Desde Real Hotel Luján también plantearon la posibilidad de que la maniobra esté relacionada con un antiguo perfil utilizado por anteriores propietarios del establecimiento. Según indicaron, esa cuenta habría quedado inactiva y posteriormente podría haber sido vulnerada y modificada.

Ante lo ocurrido, el hotel difundió una advertencia para sus clientes y para quienes buscan alojamiento de cara a la visita papal.

“Ante la visita papal en noviembre de este año, hemos tomado conocimiento de situaciones desafortunadas para algunos usuarios. Les pedimos que presten atención a nuestros canales oficiales antes de accionar en una reserva, enviar información personal o efectuar un pago y solo comunicarse por ellos”, señalaron desde el establecimiento, según publicó el medio local El Civismo.

El hotel precisó que sus únicos canales oficiales son su WhatsApp institucional y su cuenta de Instagram @hotel.reallujan. También recomendaron verificar cuidadosamente los datos de contacto antes de compartir documentación, brindar información personal o realizar transferencias.

Los responsables del establecimiento comenzaron a realizar la denuncia correspondiente por la maniobra detectada.

Alerta ante la alta demanda por la visita de León XIV

La estafa se conoció en un contexto de alta demanda de alojamiento en Luján, que será uno de los puntos centrales de la visita de León XIV a la Argentina. La expectativa por la misa del 11 de noviembre impulsó los precios de hoteles, departamentos y viviendas temporarias, mientras las autoridades locales trabajan para ampliar la oferta disponible ante la llegada de miles de peregrinos.

En ese escenario, la advertencia del establecimiento apunta a prevenir nuevas víctimas y a recordar la importancia de confirmar que las reservas se realicen a través de canales oficiales.