Conformaron el equipo que organizará la visita del Papa León XIV a Argentina

El Gobierno nacional avanza con los preparativos para la visita del Papa León XIV a la Argentina y designó a los funcionarios que tendrán a su cargo la coordinación de la logística, la seguridad, el protocolo y los aspectos legales vinculados con la llegada del Sumo Pontífice.

Mediante el Decreto 1127/2026, se conformó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", creada días atrás dentro de la Jefatura de Gabinete para organizar y coordinar las acciones necesarias para la visita.

De esta manera, la secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete, Mariana Vello, será titular de la Unidad Ejecutora, con rango de secretaria.

Macarena María Orani fue nombrada coordinadora ejecutiva, mientras que el subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno, Leandro Ariel Cano, tendrá a su cargo la coordinación de Logística e Infraestructura.

La organización contará además con áreas específicas destinadas a seguridad y emergencias, protocolo y relaciones institucionales y asistencia jurídica.

Héctor Pedro Carlos Cajida, subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional, fue designado coordinador de Seguridad y Emergencias. Lucas Navaridas quedó al frente de Protocolo y Relaciones Institucionales y Alejandro Patricio Amaro asumió la coordinación de Apoyo Legal.

Las funciones serán ad honorem

Todas las designaciones dispuestas por el decreto tendrán carácter ad honorem y los funcionarios continuarán ejerciendo simultáneamente los cargos que ya ocupaban dentro de la administración nacional.

La estructura había sido creada mediante el Decreto 1103/2026, del 25 de septiembre, con el objetivo de "planificar, coordinar, articular y conducir" las acciones necesarias para organizar la visita y cumplir las obligaciones derivadas de ella.

Cuándo llegará León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina se realizará del 8 al 11 de noviembre de 2026, según el cronograma oficial difundido por la Santa Sede y confirmado por el Gobierno nacional.

Durante su estadía, el Pontífice desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con celebraciones religiosas y encuentros institucionales y pastorales.

Entre las actividades previstas figura una reunión con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, además de encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil, trabajadores, jóvenes y referentes religiosos.

En ese contexto, el Gobierno estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre, mientras que también dispuso feriados específicos para el 10 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y para el 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires.