Peronismo entrerriano: Loggio habló de la reconstrucción y mencionó nombres para 2027

REDACCIÓN ELONCE
El peronismo entrerriano atraviesa un proceso de reorganización tras perder el gobierno provincial, afirmó Néstor Loggio en Plaza Mansilla. El exdiputado hizo una autocrítica, cuestionó la gestión de Frigerio y mencionó dirigentes con proyección.
El peronismo entrerriano comenzó a dejar atrás el impacto que significó perder el gobierno provincial y atraviesa una etapa de reorganización y construcción de una alternativa política, según consideró el exdiputado provincial y referente del Frente Grande Néstor Loggio. En una entrevista en Plaza Mansilla, analizó el presente de la oposición, realizó una autocrítica sobre las anteriores gestiones justicialistas y habló de los dirigentes que observa con posibilidades de protagonismo hacia 2027.
Al referirse al escenario posterior al cambio de gobierno, reconoció: “Creo que al Peronismo le costó en una primera instancia reacomodarse al rol de oposición”. El proceso fue especialmente complejo en Concordia, donde el justicialismo gobernó durante décadas y perdió la intendencia en las últimas elecciones.
Sin embargo, Loggio consideró que esa primera etapa comenzó a quedar atrás. “Nos costó reacomodarnos a esta nueva situación. Entramos en un proceso de debate, de discusión interna, pero estamos saliendo de esa situación. Estamos generando ideas y fuerza para transmitirle a la sociedad lo que somos capaces de construir como fuerza política, el movimiento peronista, me refiero”, expresó.
La mirada sobre la gestión de Frigerio
Al analizar las posibilidades electorales de la oposición frente a un gobernador que cuenta con la posibilidad de buscar la reelección, Loggio reconoció que estar al frente del Ejecutivo representa una ventaja política. “Siempre el que está en gestión tiene un hándicap, maneja herramientas que nosotros no tenemos, por ejemplo, los tiempos electorales. Eso lo maneja el oficialismo, pero son las reglas de juego”, sostuvo.
A partir de allí, formuló una serie de cuestionamientos a la administración provincial. “Yo creo que Frigerio no tiene nada para mostrar. La salud pública está peor que cuando asumió. Los trabajadores de la educación, como en mi caso, cobramos menos con Frigerio que lo que cobrábamos con Bordet. El empleo privado se perdió”, afirmó.
También cuestionó las políticas destinadas a atraer inversiones y mencionó el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). “Yo lo único que vi hasta ahora de inversión importante con esta propuesta de Frigerio es un McDonald's acá en Paraná. Es un poco chistoso, a mí me parece”, expresó. Luego agregó: “Si eso es lo que tenemos para ofrecer como propuesta de inversión, estamos en problemas”.
La autocrítica por lo que no hizo el peronismo
La entrevista también incluyó una mirada sobre las responsabilidades de las anteriores administraciones justicialistas. Consultado acerca de qué cuestiones quedaron pendientes durante los años en que su espacio gobernó Entre Ríos, Loggio destacó la inversión realizada en infraestructura educativa y sanitaria, pero reconoció una deuda histórica con los caminos rurales.
“La materia pendiente que le quedó a Bordet es un reclamo. Yo soy hijo de productores, mi papá era productor citrícola, de manera que conozco las actividades productivas de la provincia y fundamentalmente las regionales del noreste de Entre Ríos como la palma de mi mano, porque me crié ahí”, relató.
Sobre esa problemática, agregó: “Hace más o menos 60 años que vengo escuchando esto. Es una deuda de la democracia con los sectores productivos y con la ruralidad, no solo con los productores, sino también con la gente que vive en el campo”.
El reconocimiento a una medida del actual gobierno
Loggio recordó que, cuando era diputado provincial, presentó un proyecto para crear consorcios camineros, aunque entonces no consiguió el respaldo legislativo necesario. “Yo, siendo diputado del oficialismo, presenté un proyecto de ley para la construcción de los consorcios camineros y no logramos construir mayoría para impulsarlo”, señaló.
El exlegislador valoró que la iniciativa finalmente haya avanzado durante la actual administración provincial. “Sin querer me planteaste el único poroto que le voy a poner en tres años de gestión al gobierno de Frigerio: haber sancionado la ley de consorcios. Ahora quiero que el Ejecutivo la ponga en marcha y la haga funcionar”, afirmó.
Para Loggio, la participación territorial será fundamental para que el sistema tenga resultados. “La presencia de los frentistas, de los municipios rurales, de las comunas y de las juntas de gobierno van a permitir tener un acercamiento al problema y una resolución de los caminos que hasta acá no se había logrado”, sostuvo.
Los nombres que mencionó para Entre Ríos
Al llevar la conversación hacia el futuro electoral del peronismo entrerriano, Loggio fue consultado sobre los dirigentes que observa con mayor proyección provincial. En su respuesta delimitó el escenario a tres figuras.
“Hay muchos dirigentes que están planteando la discusión política, que yo los valoro y los quiero mucho, pero me parece que los que tienen con qué los limito a tres nombres”, sostuvo. A continuación mencionó a Rosario Romero, intendenta de Paraná, y a José Eduardo Lauritto, intendente de Concepción del Uruguay.
Loggio completó esa nómina con otra figura del peronismo entrerriano: “También lo sumo a ese dúo, a la figura del Beto (Bahl), que no ha manifestado voluntad de ser candidato, pero a mí me parece que es un cuadro que tiene mucha capacidad de gestión, con enorme experiencia y que sigue teniendo un protagonismo electoral interesante en cualquier encuesta que uno mire”.
Qué dijo sobre la interna nacional
El referente del Frente Grande también se pronunció sobre la discusión interna del peronismo a nivel nacional y las diferentes corrientes que conviven dentro del movimiento. En ese contexto, consideró necesaria una competencia interna y recordó la experiencia partidaria de finales de la década de 1980.
“A mí me parece que el peronismo lo que necesita es una gran interna como la que hicimos en el '89”, afirmó. Al ser consultado sobre si actualmente existen condiciones para una disputa de esas características, respondió: “Sí, yo creo que sí”.
En cuanto a sus preferencias personales dentro de esa discusión, Loggio expresó su identificación con Axel Kicillof. “En lo personal es con quien más me identifico”, manifestó. Luego explicó: “Yo creo que Kicillof expresa, a mi criterio, las políticas del que fue el mejor presidente de la democracia del '83 de acá, que fue Néstor Kirchner”.
El escenario político en Concordia
Finalmente, Loggio se mostró optimista respecto del proceso interno que atraviesa el justicialismo concordiense después de la derrota electoral. “Pasado ya el mal trago de la derrota que sufrimos en las elecciones pasadas, estamos en un proceso de reconstrucción, de debate, de suturar algunas heridas”, describió.
En ese escenario, también habló de Ángel Giano y sostuvo: “Yo creo que Ángel es el que tiene mejores condiciones porque es el que tiene más apoyatura en cualquier encuesta que uno mire”. Se trata de la valoración política y electoral expresada por Loggio durante la entrevista.
El exdiputado profundizó su opinión sobre el dirigente concordiense: “Además, Ángel es el que está más preparado, el que tiene más capacidad de gestión, el que ha estudiado y es el que tiene el mejor equipo. El día que Ángel gana las elecciones, se pone a gobernar y sabe lo que hay que hacer en cada uno de los temas que tienen que ver con las demandas de la sociedad y tiene equipo para hacerlo”. Así, Loggio planteó que la reconstrucción del peronismo entrerriano deberá combinar debate interno, elaboración de propuestas y definición de liderazgos de cara a los próximos desafíos electorales.