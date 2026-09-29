Con solo 15 años, la entrerriana Catalina Borrero Müller fue convocada a la Selección Argentina Sub 19

Con apenas 15 años, Catalina Borrero Müller fue convocada a la Selección Argentina Sub 19 de vóley y afrontará un nuevo desafío internacional con la camiseta albiceleste. La jugadora del Paraná Rowing Club formará parte del plantel que disputará el Sudamericano de la categoría, del 7 al 12 de octubre en Venezuela.

La entrerriana viene de representar al país en el Mundial Sub 17 disputado en Chile, certamen en el que terminó como cuarta máxima anotadora y Argentina ocupó el 12º puesto entre 24 seleccionados. Ahora dará el salto a una categoría con jugadoras de mayor edad.

“Estoy un poco nerviosa porque es una categoría más grande. Nunca sabés con lo que te vas a encontrar. Tenemos a Brasil de vuelta en la zona, por tercera vez que me toca, así que tengo muchas ganas de viajar y estoy muy ansiosa”, contó en diálogo con EL ONCE DEPORTIVO.

Cómo se enteró de la convocatoria

Borrero Müller participó de una concentración de la Selección antes de conocer la nómina definitiva. “Concentramos del 13 al 21 y el último día a la noche nos dijeron quiénes viajaban y quiénes no”, recordó.

La joven fue elegida después de integrar un grupo de 18 jugadoras y quedó entre las 14 seleccionadas para viajar. El desafío es todavía mayor por la diferencia de edad con varias de sus compañeras y rivales.

“Hay chicas que son mucho más grandes, algunas tienen como tres años más. Entonces es otra cosa”, reconoció. Sin embargo, aseguró que desde el cuerpo técnico le transmitieron confianza: “Me dijeron que estoy al nivel”.

Argentina enfrentará a Brasil, Ecuador y Bolivia

El seleccionado argentino compartirá su zona del Sudamericano con Brasil, Ecuador y Bolivia. Para Catalina, el conjunto brasileño aparece como uno de los grandes desafíos de la primera etapa.

La paranaense aseguró que llega con expectativas importantes y confía en las posibilidades del plantel. “Para mí podemos llegar a quedar en un podio. Tenemos muy buen equipo y siento que estamos muy bien”, sostuvo.

Además, se prepara con la expectativa de tener minutos durante el torneo. “Yo creo que sí”, respondió al ser consultada sobre sus posibilidades de jugar, aunque reconoció que deberá adaptarse a una categoría diferente.

La situación económica también aparece como un obstáculo para otro de los objetivos de Borrero Müller: disputar la Copa Argentina con Paraná Rowing Club. El equipo consiguió la clasificación, pero todavía no tiene asegurada su participación por los costos que implica el viaje. “Clasificamos, pero no se sabe si vamos porque es muy caro. Es mucha plata y estamos buscando por dónde juntar”, contó la jugadora.

Los aspectos que busca mejorar

Más allá de la convocatoria, Borrero Müller contó que recibió indicaciones específicas del cuerpo técnico para continuar creciendo en su juego.

“Me dieron algunas correcciones para hacer y cosas que tengo que tener en cuenta para seguir entrenando”, explicó. Entre ellas mencionó los perfiles de recepción y algunos movimientos durante el bloqueo.

VOLEY - SEL. ARGENTINA SUB 19

También reconoció que trabaja sobre el aspecto mental y particularmente en cómo reacciona frente a los errores dentro de la cancha. “La paciencia ante el error es algo que estoy tratando de ajustar”, señaló.

De esta manera, la joven entrerriana afrontará otro importante paso en su carrera deportiva: después de destacarse con la Sub 17, con apenas 15 años tendrá la oportunidad de representar nuevamente a Argentina, esta vez en una categoría superior.