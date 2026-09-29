Chacarita - Patronato: día, horario y lo que se juega el Rojinegro por la permanencia

Chacarita - Patronato será uno de los partidos determinantes en la lucha por mantener la categoría. El Rojinegro tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Funebrero y un triunfo le permitiría tomar aire a falta de cuatro fechas.
Chacarita - Patronato se enfrentarán este domingo 4 de octubre, desde las 15.30, en Villa Maipú, por la fecha 32 de la Primera Nacional. El encuentro tendrá especial importancia para ambos equipos debido a que están separados por apenas cuatro puntos en la zona baja de la tabla y afrontan la recta final del campeonato con la permanencia como principal objetivo.
El Funebrero llegará al encuentro después de perder ante Colegiales y sin haber obtenido resultados favorables en otros partidos vinculados directamente con la lucha por evitar el descenso. Chacarita se encuentra anteúltimo, con 30 puntos en 31 presentaciones, producto de ocho triunfos, seis empates y 17 derrotas, señaló Qué Pasa Web.
Patronato, en tanto, ocupa el 16º puesto y suma 34 unidades luego de 31 fechas. El conjunto entrerriano acumuló seis victorias, 16 empates y nueve derrotas, números que le permitieron conservar una diferencia de cuatro puntos respecto de Chacarita antes del enfrentamiento directo.
Un partido clave para Patronato
El resultado en Villa Maipú podría modificar considerablemente el escenario para las últimas cuatro jornadas. Un triunfo de Patronato ampliaría a siete puntos la diferencia sobre Chacarita y dejaría al Rojinegro mucho más cerca de asegurar su continuidad en la Primera Nacional.
Una derrota, en cambio, reduciría a apenas un punto la distancia entre ambos equipos y volvería a comprometer al conjunto entrerriano en la pelea por evitar el descenso. Por ese motivo, el encuentro aparece como uno de los cruces directos más importantes que le quedan al equipo en el campeonato.
El partido comenzará a las 15.30 y podrá seguirse en vivo mediante la plataforma LPF Play. Tras este compromiso, Patronato todavía tendrá otros cuatro encuentros para completar su participación en la fase regular.
Los partidos que le quedan al Rojinegro
Después de visitar a Chacarita, Patronato recibirá el 10 de octubre a Güemes, otro de los equipos ubicados en la zona baja. El conjunto santiagueño suma 23 puntos y quedó en una situación especialmente complicada, con escaso margen para revertir su posición.
Posteriormente, el Rojinegro deberá visitar a Tristán Suárez y luego será local frente a Agropecuario. Este último aparece también como un rival cercano en las posiciones, ya que cuenta con 36 unidades, apenas dos más que Patronato antes de disputarse la fecha 32.
Finalmente, el equipo entrerriano cerrará su participación ante Atlético Rafaela como visitante, a fines de octubre. Antes de esa serie decisiva, todas las miradas estarán puestas en Villa Maipú: los cuatro puntos que separan a Patronato de Chacarita convierten al choque del domingo en un duelo directo por la permanencia.