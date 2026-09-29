Lionel Scaloni habló sobre su renovación: “La predisposición para seguir está de las dos partes”

Lionel Scaloni brindó este martes una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza y reveló detalles de la reunión que mantuvo con Claudio “Chiqui” Tapia para negociar su continuidad en la Selección Argentina. En la víspera del amistoso frente a Bolivia, el entrenador confirmó que existe predisposición de ambas partes para extender su contrato, aunque aclaró que las conversaciones recién comenzaron y todavía no hay un acuerdo.

El director técnico habló antes del último entrenamiento del plantel, previsto para las 15:30, y del viaje a Córdoba. El seleccionado enfrentará a Bolivia este miércoles 30 de septiembre, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes, en el primero de los tres amistosos programados para esta fecha FIFA.

Además de su situación contractual, el entrenador abordó la formación para el encuentro, la nueva etapa sin Lionel Messi como integrante habitual del plantel y el recambio generacional. También confirmó quiénes asumirán la capitanía y adelantó que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirán el ataque.

Qué dijo Scaloni sobre su reunión con Tapia

“La foto es que cada vez que vengo me reúno, después del Mundial no habíamos hablado. Charlamos un ratito para ir avanzando. La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante”, expresó Scaloni al referirse al encuentro con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El entrenador evitó anticipar una fecha para el anuncio de su eventual renovación. “Recién empezamos a hablar. Intentaremos volver a hablar en estos días. Tenemos los partidos por delante. Repito que cuando tengamos algo por decir, lo informaremos”, sostuvo. Su vínculo actual vence el 31 de diciembre y, por el momento, no hay una extensión oficializada.

"LA PREDISPOSICIÓN ESTÁ DE LAS DOS PARTES. RECIÉN EMPEZAMOS A HABLAR", dijo Lionel Scaloni en conferencia de prensa en relación a su futuro al mando de la Selección Argentina. 📺 #ESPNF90 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dCGXih09Lx — SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2026

También explicó qué lo llevó a considerar la posibilidad de continuar después del Mundial. “Tuve que repensar bien, analizar el tema deportivo que es fundamental. Sin olvidar el económico. Estamos ilusionados con eso”, señaló. Y agregó: “Si no veía la posibilidad de poder competir y armar algo lindo como se armó, no hubiera abierto la chance de sentarme a hablar”.

La respuesta sobre River y la formación ante Bolivia

Ante los rumores que lo vincularon con River, Scaloni fue categórico: “Lo de River no es cierto, nadie me contactó, hasta el 31 estoy acá”. También afirmó que no escuchará propuestas mientras mantenga su compromiso contractual con la Selección Argentina y continúen las conversaciones con la AFA.

Sobre el amistoso frente a Bolivia, el entrenador aseguró que ya eligió la formación, aunque todavía no se la comunicó al plantel. “Tengo el equipo, pero los jugadores no lo saben y lo voy a dar después del entreno”, explicó. En cuanto a la posibilidad de utilizar juntos a Julián Álvarez y Lautaro Martínez, confirmó: “En principio van a jugar este partido juntos, es una linda prueba para que se vea a los dos y ver qué pueden aportar”.

"LEO SE SUMA EL FIN DE SEMANA AL EQUIPO", anunció Lionel Scaloni en conferencia de prensa de cara a lo que será el duelo ante Benín el próximo 6 de octubre. 📺 #ESPNF90 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/WBor2XMtj4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2026

El técnico también se refirió a las nuevas responsabilidades dentro del grupo. Confirmó que Cristian “Cuti” Romero será el capitán, con Emiliano Martínez como segunda opción y Lautaro Martínez en tercer lugar. Respecto de la camiseta número 10, señaló que no se la asignarán a otro futbolista antes del partido de despedida de Messi, previsto para el 6 de octubre.

El recambio y el proyecto hacia 2030

Scaloni remarcó que la continuidad de su ciclo está vinculada con las posibilidades de sostener un equipo competitivo. “Falta un montón para 2030, pero vamos a competir, eso lo tenemos claro. Por eso es una de las decisiones intentar seguir, porque vemos que material hay, el hambre de querer estar sigue estando”, manifestó.

Sobre los jóvenes convocados, mencionó a Matías Soulé, Santiago Simón y Román Vega, y adelantó que tendrán oportunidades durante los próximos encuentros. “Les daremos la oportunidad de jugar, no sé si de inicio”, indicó. A su vez, aclaró que Leandro Paredes continúa siendo considerado para futuras convocatorias, aunque no estará disponible para estos compromisos.

Finalmente, el entrenador se refirió al desafío de reemplazar lo que representaba Messi dentro y fuera de la cancha. “No existe la sensación que genera él”, reconoció, aunque destacó que hay futbolistas capaces de asumir nuevas responsabilidades. La Selección Argentina jugará ante Bolivia este miércoles, recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cerrará la fecha FIFA frente a Benín el martes 6, en el encuentro anunciado como la despedida del capitán argentino.