El técnico de Las Leonas brindará una capacitación gratuita en Concepción del Uruguay

Fernando Ferrara, entrenador de Las Leonas, encabezará una capacitación gratuita en Concepción del Uruguay el viernes 2 y sábado 3 de octubre. La propuesta estará destinada a profesores, jugadores, entrenadores y aficionados al deporte.
Fernando Ferrara, actual entrenador de Las Leonas, llegará a Concepción del Uruguay para brindar dos jornadas de capacitación destinadas a profesores de educación física, jugadores, entrenadores y público interesado en la actividad deportiva. Los encuentros se desarrollarán el viernes 2 y sábado 3 de octubre.
La propuesta estará centrada en la temática “Programación y planificación para la formación y el desarrollo total del jugador” y permitirá a los participantes acceder a los conocimientos y la experiencia acumulada por Ferrara durante su extensa trayectoria como jugador y entrenador de hockey.
La presencia del técnico se concretará en el marco del Programa Integral de Capacitaciones Deportivas, organizado por la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Desde la organización confirmaron que la participación será gratuita y anticiparon que próximamente se comunicarán los horarios, lugares y la modalidad de inscripción.
Ferrara regresa a Concepción del Uruguay
No será la primera visita del entrenador a la ciudad. Hace poco más de un año, Ferrara participó como invitado especial de un encuentro de hockey social desarrollado en Concepción del Uruguay, oportunidad en la que brindó conocimientos generales de preparación ante 23 delegaciones provenientes de distintos puntos del país.
En esta oportunidad, la actividad tendrá como eje la programación y planificación aplicada a la formación integral de los deportistas, con una propuesta dirigida tanto a quienes trabajan profesionalmente en la disciplina como a jugadores y aficionados.
Su trayectoria le permitirá abordar la capacitación desde diferentes perspectivas. Antes de comenzar su carrera como entrenador, Ferrara tuvo un destacado recorrido como jugador y representó al seleccionado argentino masculino en tres Juegos Olímpicos.
De los Juegos Olímpicos a su carrera como entrenador
Como integrante del seleccionado nacional, Ferrara participó de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Posteriormente continuó su carrera deportiva en Europa.
Radicado en España, jugó para el Club Deportivo Terrassa y luego continuó su trayectoria en Italia. Allí cerró su etapa como jugador siendo goleador y después de conquistar el título con el club Bra.
Precisamente en Italia comenzó su camino como entrenador. Trabajó en diferentes clubes y estuvo durante ocho años al frente del seleccionado femenino de ese país. También participó en tareas de formación del combinado juvenil y colaboró con el seleccionado mayor.
Su camino hasta llegar a Las Leonas
Luego de regresar a Argentina, Ferrara tuvo un exitoso paso por Lomas, institución con la que conquistó el Metropolitano en 2019. Posteriormente se incorporó a la estructura de trabajo de los seleccionados nacionales de hockey.
Trabajó con Las Leoncitas, el seleccionado femenino Sub 21, y también integró como asistente de Carlos Retegui el cuerpo técnico de Las Leonas. Después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 asumió la conducción del seleccionado mayor.
Al frente de Las Leonas consiguió importantes resultados internacionales, entre ellos el subcampeonato mundial de España 2022 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Una actividad gratuita y abierta a interesados
La capacitación prevista para el viernes 2 y sábado 3 de octubre se presenta como una oportunidad para que entrenadores, profesores y deportistas puedan acceder directamente a la experiencia de quien actualmente conduce al seleccionado argentino femenino de hockey.
La actividad formará parte del cronograma del Programa Integral de Capacitaciones Deportivas impulsado por la Municipalidad de Concepción del Uruguay y será completamente gratuita.
Los organizadores indicaron que en las próximas horas se informarán los horarios de las jornadas, los espacios donde se desarrollarán las actividades y el mecanismo que deberán seguir los interesados para inscribirse.