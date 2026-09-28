El atleta entrerriano Van Der Hock correrá la Maratón de Chicago y apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

REDACCIÓN ELONCE
El concordiense Dylan Van Der Hock competirá el 11 de octubre en una de las principales maratones del mundo. Tras quedar 25º en Nueva York, buscará bajar las 2 horas y 15 minutos y sumar puntos para el ranking olímpico.
El atleta entrerriano Dylan Van Der Hock correrá la Maratón de Chicago el próximo 11 de octubre, en lo que será su segunda experiencia sobre los 42,195 kilómetros. El concordiense, radicado en Estados Unidos desde 2021, buscará mejorar su registro y comenzar a sumar puntos con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Van Der Hock viene de conseguir el puesto 25 en la Maratón de Nueva York, prueba que reúne a más de 60.000 corredores. "Me fue bastante bien. Ahora la idea es meterme de lleno en el maratón y entrenarlo porque la vez anterior no lo entrené como se debía", explicó en diálogo con Elonce.
Para Chicago, el entrerriano espera aprovechar un circuito considerablemente más llano que el de Nueva York. "Los expertos dicen que en Nueva York se corre cinco o seis minutos más lento para un atleta de elite. La idea es buscar menos de 2:15 horas, a ver qué sale”, anticipó.
El gran objetivo de Los Ángeles 2028
La competencia estadounidense tendrá además un valor especial dentro de su planificación deportiva. Van Der Hock confirmó que pretende ingresar en la pelea por la clasificación olímpica durante los próximos años. "La idea es llegar a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles", afirmó.
El proceso dependerá de sus resultados en las grandes competencias internacionales. "Hay que meterse en los rankings estos años y meses que quedan. Se basa en una clasificación por puntos, dependiendo de qué tan rápido corrés y qué posición conseguís en los maratones más grandes del mundo", explicó.
En ese camino, Chicago representará uno de sus primeros pasos. Luego deberá decidir cómo continuará la temporada: recibió una invitación para volver a competir en Nueva York, aunque la cercanía entre ambas pruebas podría impedirlo. Como alternativa, analiza participar en Valencia, España, durante diciembre, al menos en los 10 kilómetros.
De Concordia a estudiar y competir en Estados Unidos
Van Der Hock llegó a Estados Unidos en 2021 luego de recibir propuestas para combinar su formación universitaria con el atletismo. Actualmente se encuentra en la Universidad de Wyoming, donde logró clasificar a competencias nacionales y aportar puntos para que su institución se ubicara entre las mejores del país.
En paralelo con el deporte, completó una carrera vinculada con la comunicación y actualmente realiza una maestría en español, mientras trabaja como profesor de ese idioma en la universidad. "Sigo corriendo con grandes objetivos y tratando de conectar lo más que puedo la vida deportiva con la vida real", señaló.
Pese a llevar varios años en Estados Unidos, el concordiense reconoció que mantiene un fuerte vínculo con Entre Ríos. "Extraño las costumbres, la comida y la gente. Hay algo de Argentina que no se puede cambiar y es el contacto de la gente, el ser más cercano", expresó.