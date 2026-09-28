Avanzó la licitación para mejorar más de dos kilómetros de un camino rural en Antonio Tomás

La Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos dio a conocer nueve ofertas económicas para ejecutar mejoras en un camino vecinal de Antonio Tomás, en el departamento Paraná. El proyecto contempla la recuperación de aproximadamente 2.200 metros de la traza y la construcción de tres alcantarillas de hormigón, destinadas a mejorar las condiciones de circulación en el sector.

La apertura de sobres se realizó en el marco de la Licitación Privada Nº 30/26, mediante la cual se busca seleccionar a la empresa que tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos. Las propuestas fueron presentadas por nueve firmas interesadas en desarrollar la intervención vial.

La obra prevista en inmediaciones de Antonio Tomás comprende tanto el mejoramiento de la estructura del camino como la incorporación de obras de drenaje. Por el momento, el procedimiento se encuentra en la etapa de evaluación de las ofertas y no se informó una adjudicación ni una fecha de inicio de los trabajos.

Las mejoras previstas en el camino vecinal

De acuerdo con el proyecto técnico, la intervención se extenderá a lo largo de unos 2.200 metros. La primera etapa contempla la ejecución de una subrasante mejorada de 5,70 metros de ancho y 20 centímetros de espesor, que servirá como soporte para las capas posteriores.

Obras viales.

Sobre esa estructura se colocará una subbase de suelo calcáreo de 5,30 metros de ancho y 15 centímetros de espesor. Finalmente, se construirá una base del mismo material, con un ancho de cinco metros y un espesor de 15 centímetros.

Los trabajos también incluyen la construcción de tres alcantarillas tipo cajón de hormigón. Estas estructuras permitirán el paso del agua por debajo del camino y forman parte de las obras complementarias previstas para el sector de Antonio Tomás.

Las nueve empresas que presentaron ofertas

Las firmas participantes de la licitación fueron José Eleuterio Piton SA, Estudio Ingeniería SRL, Hornus y Cía. SA, JLP Construcción SA, Verco SA, Oicsa SA, Norvial Arg. SA, Daniel Barón SA e Ingeniero Quaranta SA.

La apertura de sobres contó con la presencia del jefe del Departamento II Técnico de la Dirección de Conservación, Leandro Ibarra, y del director de Despacho, Sebastián Parkinson. También participaron representantes de las empresas que presentaron sus propuestas económicas.

Con esta instancia, Vialidad avanzó en el procedimiento administrativo para la recuperación del camino vecinal de Antonio Tomás