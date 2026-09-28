Paritarias: gremios docentes rechazaron la oferta y la Provincia pagará por decreto el aumento

Los gremios docentes de Entre Ríos rechazaron formalmente este lunes 28 de septiembre la última propuesta salarial del Gobierno provincial y la negociación concluyó sin acuerdo. Durante una nueva audiencia de paritarias, los representantes del Ejecutivo informaron que no había posibilidades de mejorar el ofrecimiento y que abonarán por decreto un incremento del 3,5% correspondiente a los haberes de septiembre.

La propuesta que estaba en discusión contemplaba tres tramos: un 3,5% para septiembre, un 1,5% para noviembre y un 2% para diciembre. Sin embargo, ante la falta de acuerdo, el Gobierno comunicó que únicamente aplicará el aumento del primer mes y se comprometió a convocar nuevamente a los sindicatos para discutir los salarios del último tramo del año.

Los representantes de AGMER, AMET, SADOP y UDA llegaron al encuentro con el mandato de rechazar el ofrecimiento, luego de las consultas realizadas en sus respectivas organizaciones. Las cuatro entidades coincidieron en considerarlo insuficiente para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

Los gremios docentes ratificaron el rechazo salarial

El secretario general de AGMER, Abel Antivero, expresó su disconformidad con el resultado de la audiencia. “Damos por finalizada una cuarta frustrada instancia paritaria”, señaló ante Elonce, y recordó que el sindicato había solicitado una propuesta superadora por resolución de su Congreso.

“El Gobierno mismo dijo que no iba a haber ninguna propuesta, por lo tanto anunciaron que iban a decretar el 3,5 que habían propuesto con los haberes de septiembre”, detalló. Según indicó, los representantes oficiales mencionaron la posibilidad de retomar las conversaciones entre octubre y noviembre.

Antivero sostuvo que la discusión salarial continúa sin resolver la diferencia que el sindicato advierte entre los aumentos otorgados y la inflación. También reclamó la presencia del ministro Fabián Boleas en las paritarias, al considerar necesario aclarar aspectos de los números presentados por el Ejecutivo.

La postura de AMET, SADOP y UDA

Desde AMET, el secretario adjunto Fabián Monzón confirmó que las asambleas de docentes técnicos también resolvieron rechazar el ofrecimiento. “Se solicitó una propuesta superadora, lo cual hoy no ocurrió, lamentablemente”, expresó. Además, mencionó el reclamo del sector por el financiamiento de la Educación Técnico Profesional y la recolección de firmas para pedir la restitución de fondos.

En representación de SADOP, Gustavo Bolzán señaló que los trabajadores de la educación de gestión privada consideraron insuficiente la propuesta. Explicó que la decisión surgió de una consulta con delegados de las tres delegaciones sindicales y reclamó una actualización que permita a los docentes afrontar sus gastos familiares.

Dieron por terminada la discusión paritaria: "No hubo propuesta superadora"

Marina Irigoitia, de UDA, coincidió con esa postura y sostuvo que el sindicato esperaba una mejora que contribuyera a recuperar el poder adquisitivo perdido durante el año. La dirigente indicó que comunicarán a sus bases la decisión del Gobierno de aplicar el aumento por decreto y evaluarán cómo continuar con el reclamo.

El reclamo por las condiciones laborales y la salud mental

Además de la cuestión salarial, los gremios docentes plantearon otras preocupaciones relacionadas con las condiciones de trabajo. Antivero destacó que las asambleas permitieron a los trabajadores debatir tanto la situación económica como los problemas vinculados con la salud mental.

El dirigente describió la situación de la docencia como desesperante y manifestó su preocupación por el impacto que atraviesa el sector. También valoró que los docentes hayan podido expresarse mediante las asambleas realizadas antes del Congreso sindical.

Los sindicatos evaluarán nuevas medidas de fuerza

La falta de acuerdo en las paritarias abre la posibilidad de nuevas acciones gremiales, aunque todavía no existe una fecha de paro definida. Consultado sobre ese punto, Antivero aclaró que AGMER deberá analizar los próximos pasos en el ámbito de su Comisión Directiva Central y posteriormente coordinar con las demás organizaciones del Frente Sindical Docente.

“Tenemos como mandato de nuestro congreso profundizar y sostener el plan de lucha que veníamos trayendo”, afirmó el secretario general. Monzón, por su parte, indicó que las eventuales medidas de AMET también se establecerán en el marco del frente gremial.

Por el momento, el único incremento anunciado por el Ejecutivo es el 3,5% correspondiente a septiembre, que será liquidado por decreto. Los aumentos que se habían ofrecido para noviembre y diciembre no quedaron acordados y deberán ser objeto de una nueva negociación cuando el Gobierno vuelva a convocar a los gremios docentes.