Frigerio y otros 12 gobernadores acompañarán a Milei a París

El presidente Javier Milei emprenderá este martes un nuevo viaje al exterior con motivo de una nueva edición de la Argentina Week, que se realizará desde el 30 de septiembre al 2 de octubre en París, Francia, y estará acompañado por más de una docena de gobernadores.

Fuentes oficiales confirmaron la asistencia de 13 mandatarios provinciales: figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). También está prevista la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La edición anterior del evento, que aspira a atraer inversiones, también convocó a un puñado de los representantes provinciales que disertaron en mesas temáticas en Nueva York. Se espera que en esta oportunidad también formen parte activa de las actividades de la Argentina Week.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, integrará la delegación presidencial que viajará a Francia junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud).

Mientras que no viajarán los seis mandatarios identificados con la oposición peronista: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Tampoco estarán otros gobernadores que suelen ser importantes para el Gobierno en votaciones clave: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones) y Claudio Poggi (San Luis).

Argentina Week

La agenda de París combina inversiones, energía y un encuentro con el presidente Macron. También habrá paneles sobre minería, agro, retail, salud, tecnología, inteligencia artificial, energía, minerales críticos, sector nuclear, comercio internacional y seguridad jurídica.

El Gobierno quiere presentar a la Argentina como un destino de inversión en sectores exportadores y con capacidad de generar divisas. La presencia de los gobernadores busca darle volumen territorial a esa narrativa y mostrar que el programa de reformas puede tener impacto concreto fuera del área metropolitana.

La agenda oficial difundida por el Gobierno prevé que Milei parta hacia París este martes a las 22. El miércoles arribará a la capital francesa y participará de un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada Argentina. El jueves será el día central: el Presidente hablará en la Argentina Week, en la sede de la OCDE; tendrá un encuentro con gobernadores; se reunirá con un grupo de empresarios; y luego mantendrá una audiencia privada con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

Ese mismo jueves, Macron recibirá a la delegación oficial argentina que participa del foro. En el Gobierno consideran que esa instancia tendrá impacto político y económico. Milei buscará reforzar ante Francia y ante el empresariado europeo el mensaje de apertura, desregulación y estabilidad macroeconómica. Los gobernadores, a su vez, intentarán posicionar sus provincias dentro de una agenda de inversiones que puede tener impacto territorial concreto.

El viernes, el Presidente recibirá un premio del Paris Economic Forum en la sede del Automóvil Club de Francia y participará del cierre de la Argentina Week. Según la agenda oficial, el vuelo de regreso partirá hacia Buenos Aires ese mismo día por la tarde y llegará el sábado a la Aeroestación Militar Aeroparque.

La Casa Rosada quiere que el viaje deje una imagen de respaldo político y de oportunidades productivas. Pero también sabe que la foto tendrá lectura legislativa. En la previa de nuevas negociaciones con el Congreso, Milei viajará con un grupo de gobernadores que pueden ser claves para sostener su programa de reformas. No estarán los mandatarios del PJ opositor ni algunos aliados habituales. Esa selección, justamente, marca el alcance político de la comitiva y el tipo de acompañamiento que el Gobierno buscará mostrar en París.

Los empresarios que asistirán a París

Respecto de la parte empresarial, la segunda edición de Argentina Week buscará equilibrar la asistencia entre representantes del sector privado argentinos y en este caso europeos, para mayor sinergía entre posibles inversores. A su vez, será posible encontrar actores del mercado asiático y de Medio Oriente durante los tres días.

De esta forma, la intención será que cada panel esté integrado por disertantes europeos, en general, y franceses, en particular, y no únicamente por argentinos. "Esto es Argentina-Europa, con un anclaje en Francia”, explicaron desde Casa Rosada a este medio

Por el sector energético viajarán Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Alejandro y Marcos Bulgheroni, al frente de Pan American Energy; y Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía. Los acompañarán Patrick Pouyanné, CEO de la francesa TotalEnergies; Claudio Descalzi, CEO de la italiana ENI; y Sultán Ahmed Al Jaber, CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes.

Los tres juntos -Marín, Descalzi y Al Jaber- brindarán detalles sobre el mega proyecto Argentina LNG, que prevé una inversión de u$ 51.000 millones para exportar el gas de Vaca Muerta a través de un proceso de licuefacción en Río Negro, en el panel “Proyecto Argentina GNL: la mayor inversión en la historia del país”.

La minería estará representada por Gary Nagle, CEO de la anglosuiza Glencore. Por el agro viajan Margarita Louis-Dreyfus, principal accionista de Louis Dreyfus Company; Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro; y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Por su parte, en infraestructura y real estate estarán Martín Eurnekian, de Corporación América, y Alejandro Elsztain, de Cresud. Del mundo de las finanzas llegarán Héctor Grisi, CEO global del Banco Santander, y Nicolás Aguzin, ex CEO de la Bolsa de Hong Kong.

En consumo, industria y salud figuran Francisco de Narváez, dueño de ChangoMás; Manuel Antelo, del Grupo Antelo, ex dueño de Renault Argentina y hoy socio local de Decathlon; y Juan Pablo Bagó, de Laboratorios Bagó. Por la industria viaja también Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina. Completa este grupo Sebastián Braun, empresario agropecuario y hotelero de la familia de La Anónima.

Por último, el núcleo tecnológico lo integran Martín Migoya, CEO de Globant; Emiliano Kargieman, fundador de Satellogic; y el empresario Martín Varsavsky.