Milei viajará a París para buscar inversiones: los detalles de la Argentina Week y quiénes integrarán la delegación

El presidente Javier Milei encabezará la segunda edición de la Argentina Week, un encuentro que reunirá a funcionarios, gobernadores y empresarios argentinos y europeos con el objetivo de atraer inversiones. La agenda se desarrollará durante tres días e incluirá una reunión bilateral con Emmanuel Macron y paneles sobre sectores estratégicos de la economía.

Tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Milei viajará a París para presentar lo que el Gobierno define como la transformación económica de la Argentina. El evento se realizará entre el miércoles y el viernes de la próxima semana y buscará generar vínculos con potenciales inversores internacionales.

Desde el Gobierno anticiparon que será el road show más grande de la historia argentina, tanto por la cantidad de representantes que participarán como por el nivel de los expositores y el interés de los empresarios europeos.

Qué funcionarios y gobernadores acompañarán a Milei

La delegación oficial estará encabezada por el Presidente y contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También viajarán el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el ministro de Salud, Mario Lugones, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El encuentro contará, además, con una importante representación de gobernadores de distintas regiones del país, especialmente de aquellas provincias vinculadas con sectores estratégicos.

Por la Patagonia participarán Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut, y Alberto Weretilneck, de Río Negro. También se prevé la presencia de Claudio Vidal, de Santa Cruz.

En representación de las provincias mineras estarán Alfredo Cornejo, de Mendoza; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta, y Carlos Sadir, de Jujuy.

El sector agroindustrial tendrá como representantes a Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos; Juan Pablo Valdés, de Corrientes, y Leandro Zdero, de Chaco.

La participación de los mandatarios provinciales estará vinculada con la presentación de proyectos de inversión y las oportunidades de desarrollo en actividades como la energía, la minería y la producción agropecuaria.

Los empresarios que participarán de la Argentina Week en París

La segunda edición del encuentro buscará reunir a empresarios argentinos, europeos y de otros mercados internacionales, con el objetivo de facilitar contactos y promover posibles inversiones.

En el sector energético se destacan Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Alejandro y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy, y Marcelo Mindlin, de Pampa Energía. También participarán Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Claudio Descalzi, CEO de la italiana ENI, y el sultán Ahmed Al Jaber, titular de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos.

Horacio Marin, CEO de YPF

Uno de los principales ejes será el proyecto Argentina LNG, que contempla una inversión estimada en 51.000 millones de dólares para exportar gas de Vaca Muerta mediante un proceso de licuefacción en Río Negro. La iniciativa será presentada en un panel denominado Proyecto Argentina GNL: la mayor inversión en la historia del país.

La minería tendrá como representante a Gary Nagle, CEO de Glencore, mientras que el sector agropecuario contará con Margarita Louis-Dreyfus, principal accionista de Louis Dreyfus Company; Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro, y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

En infraestructura y desarrollos inmobiliarios estarán Martín Eurnekian, de Corporación América, y Alejandro Elsztain, de Cresud. El sector financiero contará con Héctor Grisi, CEO global del Banco Santander, y Nicolás Aguzin, exdirector ejecutivo de la Bolsa de Hong Kong.

Nicolás Pino

También formarán parte de la delegación Francisco de Narváez, propietario de ChangoMás; Manuel Antelo, del Grupo Antelo; Juan Pablo Bagó, de Laboratorios Bagó; Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, y Sebastián Braun, empresario agropecuario y hotelero.

El sector tecnológico estará representado por Martín Migoya, CEO de Globant; Emiliano Kargieman, fundador de Satellogic, y Martín Varsavsky.

Reunión con Macron y una agenda de encuentros internacionales

Uno de los momentos centrales de la visita será el encuentro bilateral entre Milei y el presidente francés, Emmanuel Macron, previsto para el jueves 1 de octubre. La agenda también contempla una ceremonia de premiación junto a Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025, prevista para el viernes 2 de octubre. Ambos fueron incluidos entre los economistas más influyentes del mundo por el Paris Economic Forum.

Durante los tres días, las actividades se distribuirán en distintos espacios de París, entre ellos el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa; la Embajada argentina en Francia, a cargo de Ian Sielecki; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); la Agencia Internacional de Energía (IEA) y la Cámara Internacional de Comercio (ICC).

También habrá actividades en Place de la Concorde y un encuentro de cierre en el Hotel Sofitel Baltimore Tour Eiffel.

Entre las propuestas previstas figura un cóctel de bienvenida para la delegación argentina, que contará con la participación del ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, y del embajador argentino.

Además, se desarrollarán paneles sobre la situación macroeconómica y las oportunidades de inversión en energía, minería, agroindustria, comercio, inteligencia artificial, industria y sector nuclear. La seguridad jurídica también tendrá un espacio específico, con la participación prevista de Claudia Salomon, presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

El sector pesquero contará con un segmento especial a cargo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Entre las actividades destacadas se abordarán las oportunidades de exportación de vieiras, cuyos principales destinos son Francia y Estados Unidos.

Por qué el Gobierno eligió París para la Argentina Week

La elección de la capital francesa responde a una estrategia diferente de la utilizada durante la primera edición del evento, realizada en Nueva York en marzo de 2026. En aquella oportunidad, las actividades se desarrollaron principalmente en entidades financieras como JPMorgan Chase y Bank of America, en línea con el perfil de la ciudad como centro financiero internacional.

En París, en cambio, el Gobierno decidió utilizar como sedes organismos internacionales vinculados con los sectores económicos que formarán parte del encuentro.

La OCDE tendrá un papel central debido al proceso de adhesión de la Argentina a ese organismo. Según explicó el embajador Ian Sielecki, la intención es aprovechar el escenario para presentar los cambios económicos del país ante representantes de instituciones que establecen estándares y políticas internacionales. La agenda también buscará fortalecer los vínculos comerciales entre Argentina y Europa, con especial atención en Francia, y generar contactos entre empresarios de ambos mercados.