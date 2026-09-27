Festival por la Noche de los Lápices reunió a estudiantes y artistas en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
A 50 años de la Noche de los Lápices, estudiantes de distintas escuelas participaron este domingo de un festival en el Almacén de los 33. Hubo música, poesía y batallas de rap. “Que nunca más se nos censure”, expresó a Elonce una de las jóvenes.
A 50 años de la Noche de los Lápices, estudiantes y artistas participaron este domingo de un festival en el Almacén de los 33, en Paraná. La propuesta reunió a jóvenes de diferentes instituciones educativas y contó con música, poesía, batallas de rap y presentaciones de bandas, en una jornada atravesada por la memoria y la participación estudiantil.
El encuentro comenzó durante la tarde y contó con una amplia grilla de actividades. Julia Gauna, una de las jóvenes participantes, dialogó con Elonce y detalló las distintas expresiones artísticas que formaron parte de la programación.
“Empezamos con cantantes y batalla de rap. Acabo de recitar un poema. Somos un montón de artistas y también hay dos bandas que van a tocar más tarde. Hay mucha gente”, relató.
Una jornada con música, poesía y memoria
Las actividades habían comenzado alrededor de las 16 y la intención de los organizadores era extenderlas durante toda la tarde, siempre que las condiciones meteorológicas permitieran mantener la programación prevista.
“Vamos a seguir hasta que termine. Hay que perdurar”, expresó Gauna al referirse al desarrollo de la propuesta.
La joven, estudiante de la Escuela Normal de Paraná, vinculó además la conmemoración de los hechos ocurridos en La Plata con los estudiantes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en la capital entrerriana. “Seis perdieron la vida y hubo muchos más estudiantes que desaparecieron acá en la Escuela Normal. Yo soy de la Escuela Normal. Hay placas de desaparecidos de Paraná”, señaló.
“Que nunca más se nos censure”
Uno de los ejes de la actividad estuvo puesto en mantener viva la memoria y transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido durante la última dictadura.
Al ser consultada sobre el significado del “Nunca Más”, Gauna manifestó: “Nunca más. Que nunca más se nos censure, que nunca más tengamos que reclamar algo que ya de por sí es nuestro”.
La Noche de los Lápices refiere a los secuestros de diez estudiantes secundarios ocurridos en La Plata a partir del 16 de septiembre de 1976, durante la última dictadura cívico-militar. La mayoría tenía militancia política y algunos habían participado durante 1975 de las movilizaciones por el boleto estudiantil secundario. Seis continúan desaparecidos y cuatro sobrevivieron.
Estudiantes de distintas escuelas participaron del festival
Mateo Kossmann fue otro de los jóvenes que conversó con Elonce durante la jornada. El estudiante explicó que la propuesta convocó a alumnos de diferentes establecimientos educativos de Paraná.
“Estamos acá en el Almacén de los 33. Está pasando el festival por los pibes ayer, que es en conmemoración de la Noche de los Lápices, que hace poco se cumplieron 50 años”, expresó.
Kossmann también hizo referencia a los hechos históricos que motivaron la actividad: “Fueron 10 estudiantes que fueron desaparecidos por culpa de la última dictadura cívico-militar. Ellos lo único que pedían era un boleto estudiantil para que más gente pueda ir a la escuela”.
Jóvenes de diferentes instituciones
El entrevistado contó que es estudiante de la ENET de Puerto Nuevo y señaló que durante el festival también se encontraron jóvenes pertenecientes a otros establecimientos educativos de la ciudad.
“Hay chicos de la Escuela Nacional, de la Normal y algunos de la Sarmiento”, detalló Kossmann sobre la convocatoria.