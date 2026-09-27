Dolor por la muerte de Oscar Bosetti: “Dejó una huella profunda en mucha gente”

La muerte de Oscar Bosetti, confirmada este domingo, generó profundo pesar entre periodistas, docentes, estudiantes y profesionales vinculados con la radio. En diálogo con Elonce, Juan Pablo Arias y Jorge Riani recordaron al reconocido docente, investigador y comunicador, y pusieron en valor su trayectoria profesional y la huella humana que dejó entre quienes compartieron aulas, proyectos y años de amistad con él.

Bosetti era oriundo de Buenos Aires, pero construyó un fuerte vínculo con Paraná a partir de su actividad académica. Durante años viajó regularmente a la capital entrerriana, donde formó parte de la comunidad universitaria vinculada con la Comunicación Social y se convirtió en una referencia para varias generaciones de estudiantes y profesionales.

“Para aquellos que no solo vivimos de la radio, sino que amamos la radio, es una pérdida muy importante”, expresó Juan Pablo Arias. Al dimensionar su trayectoria, agregó: “Eduardo Aliverti escribió hace un rato que se fue uno de los hombres más importantes de la radiofonía argentina y no exageró, porque no solo es un tipo que hizo radio, sino que investigó muchísimo sobre la radio, publicó mucho sobre la radio”.

Un referente para generaciones de comunicadores

Arias recordó que la influencia de Bosetti trascendió el ejercicio profesional y estuvo estrechamente ligada a la investigación y la enseñanza. Su producción bibliográfica se transformó en material de consulta para quienes estudiaron y trabajaron alrededor del lenguaje radiofónico.

“Para aquellos que hemos estudiado mucho la radio, que trabajamos y vivimos de la radio, Oscar Bosetti es un referente. También es un referente para aquellos que pasamos por la Facultad de Comunicación Social aquí en la ciudad de Paraná”, sostuvo.

El periodista remarcó que muchas de sus enseñanzas permanecen en quienes pasaron por sus clases y posteriormente desarrollaron sus carreras en distintos medios del país. “Sus enseñanzas nos han marcado a todos nosotros. Seguramente parte de las improntas que él supo construir en cada uno todavía estén presentes”, señaló.

Las clases de Bosetti y su pasión por la radio

Incluso después de jubilarse, Bosetti continuó vinculado con la enseñanza y la formación de comunicadores. Arias recordó especialmente la manera en que transmitía conocimientos sobre producción, lenguaje y los cuidados necesarios para trabajar en radio.

“Estaba jubilado y, sin embargo, hasta sus últimos días seguía siendo parte de esas clases tan extraordinarias donde daban cuenta de lo que es la producción de radio, lo que se debe hacer para radio, lo que hay que cuidar en radio”, destacó.

Arias también puso en valor la capacidad que tenía Bosetti para explicar la vigencia de un medio que atravesó innumerables transformaciones. “La radio es un medio inigualable, único, creíble, prestigioso y, pese al paso del tiempo y a que tantas veces han escrito su certificado de defunción, Oscar Bosetti supo explicar una y otra vez por qué seguía tan vivo un medio como este”, expresó.

Una de las publicaciones de Oscar Bosetti. Foto: Elonce.

“Ese enorme que uno lo tenía cerca”

La relación de Bosetti con Paraná excedió el ámbito estrictamente académico. Tenía amigos y afectos en la ciudad y era una presencia habitual entre estudiantes, docentes y trabajadores de los medios.

“Es una referencia, pero cuando digo una referencia no es ese grande inalcanzable, ese grande intocable, es ese grande, ese enorme que uno lo tenía cerca”, describió Arias.

Esa cercanía también se manifestaba en el interés que mantenía por el trabajo de colegas y jóvenes comunicadores. “Veías a los pibes, los más jóvenes, que iban a hacer talleres a la radio y él estaba ahí como si no hubiesen pasado 40 años al frente de un pizarrón o de un aula”, recordó.

Las enseñanzas que despertaron vocaciones

Arias evocó su propia experiencia como estudiante y el impacto que tuvieron las clases de Bosetti en su decisión de acercarse profesionalmente a la radio.

“Muchos de nosotros hemos aprendido a creer esta pasión que es la radio, la comunicación, el periodismo a partir de las enseñanzas de Oscar Bosetti. Sus clases eran extraordinarias”, afirmó.

El periodista recordó que, cuando ingresó a la facultad hace más de tres décadas, imaginaba inicialmente una carrera relacionada principalmente con la televisión. El contacto con Bosetti modificó aquella perspectiva: “Hubo algo ahí que me interesó, que me gustó y que Oscar Bosetti supo explicarnos muy bien para que sigamos en ese camino de la radiofonía y hoy estemos a donde estamos”.

Riani: “Hay gente que deja una huella profunda”

Jorge Riani, por su parte, recordó a Bosetti desde una relación que combinó el vínculo profesional con una profunda amistad. Ambos compartieron años de trabajo, conversaciones, viajes y encuentros junto con otros periodistas.

“Lo voy a recordar siempre como un gran amigo, un gran profesional. Hay gente que deja una huella profunda. Oscar dejó una huella profunda en mucha gente”, expresó Riani ante Elonce.

El periodista destacó especialmente la personalidad de Bosetti y la forma en que se relacionaba con quienes lo rodeaban. “Lo voy a recordar siempre como alguien culto. Éramos un grupo de amigos y yo decía: ‘Todos somos buenos, todos en este grupo son buenos, pero Oscar es el más bueno de todos’”.

“La radio personificada”

Entre sus recuerdos, Riani evocó la llegada de Bosetti a Paraná y su participación durante el proceso de organización de la carrera de Comunicación Social, una etapa fundamental para consolidar su relación con la ciudad.

“Recuerdo aquel relato donde él nos contaba cuando llegó a la ciudad de Paraná y visitó a Guillermo Alfieri en el proceso de organizar la carrera de Comunicación Social. Ahí estaba él con todo ese bagaje formativo, con toda esa pasión que transmitía”, relató.

Para sintetizar lo que representaba profesionalmente, Riani recurrió a una contundente definición: “Uno cuando hablaba con Oscar sabía y sentía que estaba hablando con la radio personificada”.

La generosidad con sus colegas

Riani también destacó el interés permanente de Bosetti por el trabajo de otros periodistas e investigadores. Recordó que cada vez que un colega desarrollaba un proyecto relacionado con la historia de los medios, se interesaba y colaboraba en su difusión.

“Oscar era el primero que se interesaba en el trabajo que uno estaba haciendo, pero más que nada tenía una generosidad enorme de colega y amigo para difundir lo que uno hacía y, como resultado de eso, siempre había un reportaje brillante”, señaló.

Incluso recordó especialmente una entrevista que Bosetti le realizó sobre sus propios trabajos: “Creo que el mejor reportaje en torno a las cosas que yo he escrito vinculadas a los medios me lo ha hecho él, porque él en sí era un apasionado”.

El recuerdo de un amigo

Más allá de su reconocimiento académico y profesional, Riani puso el acento en los momentos compartidos fuera del trabajo. Bosetti formaba parte de un grupo de colegas y amigos que acostumbraba viajar periódicamente a Buenos Aires.

“Somos un grupo de colegas que además éramos muy amigos, que viajábamos juntos”, recordó. En esos encuentros, Bosetti ocupaba un lugar especial como anfitrión de sus amigos.

“Así teníamos un gran anfitrión que era Oscar, un tipo cultísimo, muy afable, un alma realmente luminosa por lo que sabía y porque era un gran amigo. Hoy nos ahoga un poco la tristeza de saber que no lo veremos y esperando el reencuentro que seguramente así será”, concluyó Riani.