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“Hablemos sobre suicidio” realizó un nuevo encuentro destinado a docentes

El programa “Hablemos sobre suicidio” desarrolló su décima jornada del año en la Escuela Secundaria N° 27 “Entre Ríos”. Docentes participaron de un espacio para incorporar herramientas que permitan identificar señales de alerta y abordar situaciones de ideación suicida.

27 de Septiembre de 2026
“Hablemos sobre suicidio” realizó un encuentro con docentes
“Hablemos sobre suicidio” realizó un encuentro con docentes Foto: 03442.

El programa “Hablemos sobre suicidio” desarrolló su décima jornada del año en la Escuela Secundaria N° 27 “Entre Ríos”. Docentes participaron de un espacio para incorporar herramientas que permitan identificar señales de alerta y abordar situaciones de ideación suicida.

El programa “Hablemos sobre suicidio” llevó adelante un nuevo encuentro en la Escuela Secundaria N° 27 “Entre Ríos”, destinado en esta oportunidad al personal docente de la institución, en el marco de las acciones de prevención y abordaje de la salud mental.

 

La actividad constituyó el décimo espacio desarrollado durante 2026 como parte de la iniciativa, que cuenta con la autorización de la Departamental de Escuelas desde comienzos de este año.

 

Durante la jornada, integrantes de la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de Concepción del Uruguay mantuvieron un espacio de diálogo e intercambio con los docentes. La propuesta estuvo orientada a brindar herramientas para identificar señales de alerta y abordar situaciones vinculadas con la ideación suicida dentro del ámbito escolar.

 

Prevención, escucha y acompañamiento

 

El programa buscó fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para intervenir ante situaciones que pudieran requerir atención. En ese sentido, la propuesta hizo hincapié en la escucha, el acompañamiento y la intervención oportuna, detalló 03442.

 

Las actividades continuarán durante la próxima semana con el undécimo encuentro de “Hablemos sobre suicidio”, que volverá a desarrollarse en la Escuela Secundaria N° 27.

 

En esta oportunidad, la convocatoria estará destinada a las familias de los estudiantes, con el objetivo de ampliar los espacios de información, diálogo y prevención vinculados con la salud mental e incorporar a distintos integrantes de la comunidad educativa.

Temas:

Hablemos de Suicidio Prevención salud mental
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