Córdoba: cayó una avioneta con cinco personas a bordo y dos menores resultaron heridos

Una avioneta cayó este domingo en una zona de monte de Córdoba con tres adultos y dos menores a bordo. Todos sobrevivieron y fueron trasladados a hospitales. Dos jóvenes encontraron la aeronave tras guiarse por los gritos de uno de los niños.
Una avioneta cayó en Córdoba este domingo, pasadas las 13.30, con cinco personas a bordo —tres adultos y dos menores— y quedó entre la vegetación de una zona ubicada al sur de la capital provincial. Todos los ocupantes sobrevivieron al accidente, aunque sufrieron heridas y debieron ser trasladados a diferentes centros asistenciales.
La aeronave involucrada fue identificada como una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG. El aparato se precipitó en un sector de monte próximo a la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9,5 y en inmediaciones del aeródromo de barrio Coronel Olmedo.
Los primeros en llegar hasta los restos de la avioneta fueron dos jóvenes de la zona, identificados como Ezequiel y Lucas Asoli. Sus familiares les habían avisado sobre el accidente y ambos decidieron internarse en el monte para intentar localizar a los ocupantes.
Los gritos de un niño permitieron encontrar la avioneta
La abundante vegetación dificultaba observar dónde había quedado la aeronave. Sin embargo, los jóvenes comenzaron a gritar mientras avanzaban por el monte y recibieron la respuesta de uno de los menores que había viajado en el avión.
“Nos metimos en el medio del monte, un nene nos contestó gritando y nos guiamos por eso. Cuando llegamos, encontramos a un nene arriba de un ala, con la cabeza cortada”, relataron los Asoli en declaraciones a Cadena 3.
La respuesta del niño les permitió establecer la ubicación exacta de la aeronave antes de la llegada de los equipos oficiales de emergencia. Cuando alcanzaron el lugar encontraron a los ocupantes entre los restos del aparato y comenzaron a colaborar con la asistencia.
Tuvieron que retirar el techo para rescatar al piloto
El operativo presentó dificultades debido a las características del terreno. La vegetación tupida y el monte hicieron complejo el acceso tanto para quienes llegaron inicialmente como para los bomberos, policías y profesionales médicos que posteriormente participaron del rescate.
Según reconstruyeron los testigos, la avioneta habría recorrido unos 50 metros entre la vegetación antes de terminar detenida contra un árbol. El piloto quedó atrapado en la cabina y para poder retirarlo fue necesario remover el techo de la aeronave.
“Era una avioneta chiquita, para tres, y venían cinco”, precisaron Ezequiel y Lucas Asoli al mismo medio al describir la escena que encontraron cuando llegaron al lugar.
Los cinco ocupantes sobrevivieron
En el operativo participaron efectivos policiales, integrantes de la Subdirección General de Bomberos de la Provincia y personal del servicio de emergencias 107. Los cinco ocupantes recibieron las primeras atenciones en el lugar antes de comenzar los traslados.
Los dos menores fueron rescatados conscientes y derivados al Hospital de Niños de la capital cordobesa, donde quedaron internados para recibir atención médica y realizar los estudios correspondientes.
Los tres adultos también presentaron diferentes lesiones. Entre las heridas inicialmente reportadas había una posible fractura en un brazo, cortes en la cabeza y distintos golpes. Fueron trasladados hacia los hospitales San Roque y de Urgencias, publicó Cadena 3.
Investigan las circunstancias del accidente
Hasta el momento no se había difundido información oficial detallada sobre la evolución del estado de salud de las cinco personas que viajaban en la aeronave. Tampoco se habían establecido públicamente las causas que provocaron la caída.
Uno de los aspectos que deberá ser analizado en la investigación será la cantidad de personas que viajaban en el avión. La Piper Comanche 250 es una aeronave monomotor de ala baja y tren de aterrizaje retráctil, con cuatro plazas.