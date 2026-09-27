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Deportes Por un lugar en la próxima ronda

Boca reaccionó, se lo empató a Racing y por ahora hay penales en la Copa Argentina

La Academia ya había dado el simbronazo con el tanto de Gastón Lódico y en el complemento apareció Maravilla Martínez para ampliar la ventaja sobre Boca. Luego, el Xeneize llegó al empate con un doblete de Enner Valencia.

27 de Septiembre de 2026
Boca y Racing se disputan un lugar en semifinales.
Boca y Racing se disputan un lugar en semifinales. Foto: Infobae.

La Academia ya había dado el simbronazo con el tanto de Gastón Lódico y en el complemento apareció Maravilla Martínez para ampliar la ventaja sobre Boca. Luego, el Xeneize llegó al empate con un doblete de Enner Valencia.

Boca Juniors y Racing se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un duelo que tendrá como premio la clasificación a las semifinales del certamen. El Xeneize y la Academia buscarán superar una instancia decisiva y mantenerse en carrera por el título.

 

Seguí las incidencias del partido

 

79 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras una serie de rebotes, Enner Valencia ganó de cabeza en el área de Racing y marcó el 2-2 en el Gigante de Arroyito.

 

76 minutos: Cambeses al piso para frenar las arremetidas de Boca

Ante los incesantes ataques del Xeneize, el arquero de Racing se tiró al césped para cortar el ritmo del encuentro. Alberto Campo y Matias Kranevitter ingresaron por Tomas Conechny y Ulises Ortegoza.

 

72 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Ante la imposibilidad de generar peligro por abajo, el Xeneize recortó distancias de pelota parada: Lautaro Blanco ejecutó un córner perfecto para que Enner Valencia estampe el 2-1.

 

 

70 minutos: cambio en Boca Juniors

Carlos Palacios ingresó por Leonel Flores. El equipo del Vasco Arruabarrena maneja la posesión de la pelota, pero tiene problemas para penetrar el bloque defensivo del equipo de Avellaneda.

 

66 minutos: primeras modificaciones en Racing

Ezequiel Cannavo reemplazó a Matías Zaracho, quien pidió el cambio por una molestia y fue amonestado por hacer tiempo al salir del campo de juego. Además, Adrián Toto Fernández ingresó por Gastón Lodico, el autor del 1-0.

 

64 minutos: Paredes lidera a Boca para asediar el arco rival

Más allá de que reinan las imprecisiones en el Xeneize, el capitán se hizo cargo de manejar el circuito de juego y posicionar al equipo en el campo contrario. Facundo Cambeses atrapó con facilidad un remate del mediocampista.

 

60 minutos: Maravilla se perdió un gol insólito

El delantero irrumpió en soledad desde el segundo palo y no pudo conectar con claridad un cabezazo. Boca brinda muchos espacios en defensa.

 

56 minutos: modificaciones en Boca Juniors

Sebastián Villa y Enner Valencia ingresaron en lugar de Alan Velasco y Santiago Ascacibar.

 

51 minutos: la Academia controla el duelo ante un Boca que sintió el impacto

Los jugadores del Xeneize están considerablemente imprecisos con la pelota en sus pies y Racing aprovecha para imponer el ritmo del juego.

 

2 MINUTOS ST: ¡GOL DE RACING!

Luego de una serie de rebotes tras el tiro de esquina, Adrian Maravilla Martínez capturó la pelota dentro del área y estampó el 2-0 con una volea.

 

 

1 minutos ST: ¡Tapadón de Brey para salvar a Boca!

Al igual que en el primer tiempo, Racing estuvo cerca de golpear de arranque. Tomas Conechny quedó mano a mano y el arquero del Xeneize se destacó con su intervención.

 

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Racing se impone por 1-0 sobre Boca gracias al tanto de Gastón Lodico. Ninguno de los equipos realizó modificaciones.

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

42 minutos: Boca empuja para igualar el duelo antes del entretiempo

Racing se repliega cerca de su área y el Xeneize busca constantemente con centros desde los costados.

 

37 minutos: ¡Tapadón de Cambeses!

Leonel Flores se hizo el espacio con una gambeta y sacó un zurdazo desde la frontal del área que obligó a volar al arquero de Racing.

 

 

32 minutos: Racing salió del fondo y equilibró el partido

Luego de unos minutos de asedio Xeneize, el equipo de Vojvoda llevó el trámite a la mitad del campo de juego. Boca tiene problemas para recuperar la pelota sin recurrir a la infracción. Gonzalo Escudero desperdició una importante chance de balón parado.

 

27 minutos: Boca controla la posesión de la pelota ante un Racing que responde de contra

El equipo de Arruabarrena se hizo cargo de tomar las riendas del juego y tiene el balón cerca del área rival. La Academia generó peligro con ataques directos para exprimir los espacios en la defensa del Xeneize.

 

20 minutos: Boca reacciona en un partido frenético

El Xeneize intenta igualar el enfrentamiento y asedia el arco defendido por Facundo Cambeses.

 

18 MINUTOS: ¡GOLAZO DE RACING!

Gastón Lodico abrió el marcador en el Gigante de Arroyito con un gol olímpico. El volante ejecutó un córner desde el costado izquierdo que Leandro Brey no pudo rechazar.

 

 

11 minutos: primera amarilla y Boca pidió penal

Tomas Conechny fue amonestado por una infracción sobre Leandro Paredes. El Xeneize reclamó una presunta falta dentro del área de Gonzalo Escudero sobre Alan Velasco.

 

10 minutos: trámite igualado en Rosario

Ninguno de los equipos logra imponer las condiciones en el desarrollo y buscan generar peligro con ataques directos.

 

7 minutos: se elevó la temperatura en Arroyito

Luego de una serie de entradas que Andrés Gariano dejó pasar, Gastón Lodico le cometió una clara infracción a Milton Delgado. Hubo una serie de empujones entre los protagonistas tras la acción.

 

 

4 minutos: Boca respondió en un arranque parejo

La ofensiva del Xeneize tejió una buena asociación que terminó con un remate de Milton Delgado que la defensa de Racing logró obstruir. Facundo Cambeses atajó un remate posterior de Leonel Flores.

 

1 minutos: Racing avisó en el arranque

La Academio comenzó los primeros minutos con intensidad y Leandro Brey intervino para tapar un remate desde afuera del área de Ulises Ortegoza.

 

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Temas:

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