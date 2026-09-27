TC Pick Up: Werner abandonó, pero sigue líder, y el Gurí Martínez fue quinto en Balcarce

La TC Pick Up disputó la primera fecha de la Copa de Oro en Balcarce, donde Hernán Palazzo consiguió su primera victoria. Mariano Werner abandonó cuando peleaba adelante, pero conservó el liderazgo del campeonato, mientras que Omar “Gurí” Martínez terminó quinto.
La TC Pick Up tuvo este domingo una Final cargada de alternativas en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Hernán Palazzo, con una Toyota Hilux, consiguió su primera victoria en la categoría, mientras que el paranaense Mariano Werner debió abandonar por un inconveniente técnico después de dominar buena parte de la competencia. Omar “Gurí” Martínez, en tanto, concretó un destacado regreso al finalizar en el quinto puesto.
Palazzo se quedó con la octava fecha de la temporada y con la primera carrera correspondiente a la Copa de Oro. El piloto de Pinamar fue escoltado por Diego Ciantini y Otto Fritzler, quienes completaron el podio en el regreso del circuito de La Barrosa a una competencia nacional.
La carrera tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Werner. El entrerriano había mostrado un contundente rendimiento durante todo el fin de semana y llegó a la Final como uno de los principales referentes de la actividad. Sin embargo, una falla en su camioneta le impidió coronar con un buen resultado lo realizado hasta ese momento.
Werner dominó hasta que apareció el problema técnico
El piloto paranaense había comenzado a marcar diferencias desde el sábado. A bordo de la Foton consiguió la pole position con una ventaja de 0s943 sobre Diego Azar, quien quedó segundo con su Toyota Hilux, publicó SoloTC.
Werner ratificó su superioridad durante la mañana del domingo, cuando ganó su serie con una diferencia de 3s823 sobre Agustín Canapino en apenas cinco vueltas. De esa manera, se aseguró una posición privilegiada para afrontar la carrera decisiva en Balcarce.
En la Final volvió a exhibir un ritmo competitivo y estuvo al frente durante 11 de las 20 vueltas previstas. Sin embargo, un inconveniente técnico comenzó a afectar el rendimiento de la Foton y finalmente obligó al entrerriano a abandonar la competencia.
Palazzo aprovechó y consiguió su primera victoria
La situación cambió a partir del relanzamiento de la vuelta 12. Con Werner fuera de la pelea, Palazzo, Ciantini y Fritzler protagonizaron una intensa disputa por la punta que se mantuvo prácticamente hasta la bandera a cuadros.
📌 Palazzo, Ciantini y Fritzler ofrecieron un gran espectáculo en la batalla por el triunfo en la Final de la 8ª fecha de TC Pick Up en Balcarce.
🏁 Finalmente Palazzo fue el ganador, seguido de Ciantini y Fritzler. https://t.co/thaRPtlIPF</p>— SoloTC (@solotcOK) <a href="https://x.com/solotcOK/status/2104268712165462244?ref_src=twsrc%5Etfw">September 27, 2026</a></blockquote>
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Finalmente, Palazzo logró imponerse y celebró por primera vez en la TC Pick Up. Además de representar su estreno como ganador dentro de la categoría, el resultado le permitió cumplir con el requisito reglamentario de obtener al menos una victoria para aspirar al campeonato.
Diego Ciantini terminó en la segunda posición en su regreso a la divisional después de casi tres años de ausencia. El piloto local había sido subcampeón en 2023 y participó en Balcarce bajo una condición especial, por lo que no sumó puntos. Las unidades correspondientes a esa ubicación fueron otorgadas a Fritzler, quien cruzó la meta tercero.
El Gurí Martínez terminó quinto en su regreso
Otro de los atractivos de la jornada estuvo protagonizado por Omar “Gurí” Martínez, quien volvió a competir en la TC Pick Up y demostró vigencia a sus 60 años. El entrerriano, al mando de una Toyota Hilux, completó las 20 vueltas y terminó en un destacado quinto lugar.
El experimentado piloto había realizado una aparición similar durante la temporada pasada en Paraná y volvió a ponerse al volante para esta fecha especial en Balcarce. También regresó José “Bocha” Ciantini, quien llevaba casi 14 años sin competir profesionalmente y consiguió completar la carrera en la octava posición a sus 56 años.
Santiago Mangoni fue otro de los pilotos que retornaron especialmente para esta competencia, aunque no pudo completar la prueba y debió abandonar con su Chevrolet S10.
Werner conservó la punta de la Copa de Oro
Pese al abandono cuando había sido protagonista durante buena parte de la Final, Mariano Werner consiguió mantenerse al frente de la Copa de Oro de la TC Pick Up. El paranaense quedó como líder con 57 puntos después de la primera competencia del tramo decisivo del campeonato.