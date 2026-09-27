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Un cañaveral se incendió en Paraná y el fuego amenazó las instalaciones de un centro de diagnóstico por imagen

El fuego se desató hoy, pasado el mediodía, en inmediaciones de avenida José Hernández, en un cañaveral lindante al centro de diagnóstico por imagen Resonancia Magnética Entre Ríos. Bomberos controlaron las llamas y evitaron su propagación.

27 de Septiembre de 2026
Incendio en un cañaveral generó riesgo de propagación en Paraná.
Incendio en un cañaveral generó riesgo de propagación en Paraná. Foto: (Bomberos Voluntarios Paraná)

REDACCIÓN ELONCE

El fuego se desató hoy, pasado el mediodía, en inmediaciones de avenida José Hernández, en un cañaveral lindante al centro de diagnóstico por imagen Resonancia Magnética Entre Ríos. Bomberos controlaron las llamas y evitaron su propagación.

Un incendio en un cañaveral en Paraná movilizó hoy a Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y personal de Protección Civil ante el riesgo de que las llamas se propagaran hacia las instalaciones del centro de diagnóstico por imagen Resonancia Magnética Entre Ríos, ubicadas en inmediaciones de avenida José Hernández.

 

El episodio motivó el desplazamiento de una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná. Al arribar al sector, los efectivos constataron que el fuego afectaba un cañaveral ubicado junto a las instalaciones, por lo que iniciaron inmediatamente las tareas para evitar su avance.

 

(Bomberos Voluntarios Paran&aacute;)
(Bomberos Voluntarios Paraná)

 

De acuerdo con la información proporcionada por Bomberos Voluntarios, la proximidad de las llamas representaba un riesgo de propagación hacia el predio lindante, circunstancia que requirió una rápida intervención de los equipos de emergencia.

 

 

Lograron controlar las llamas

 

Los bomberos desplegaron tareas de sofocación y posterior enfriamiento sobre la superficie afectada. El operativo permitió controlar el incendio y evitar que alcanzara las instalaciones cercanas.

 

Una vez extinguidas las llamas, el personal continuó trabajando sobre el terreno para enfriar los sectores comprometidos y reducir las posibilidades de que se produjeran nuevos focos. Finalmente, se informó que el lugar quedó en condiciones seguras.

 

(Bomberos Voluntarios Paran&aacute;)
(Bomberos Voluntarios Paraná)

 

 

En el operativo participaron de manera conjunta Bomberos Voluntarios de Paraná, Bomberos Zapadores y Protección Civil. Según la información difundida, no se reportaron personas lesionadas ni daños en las instalaciones de Resonancia Magnética.

 

El trabajo coordinado permitió contener el fuego antes de que avanzara hacia otras áreas. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que dieron origen al incendio en el cañaveral.

 

 

Temas:

Bomberos Voluntarios Bomberos Zapadores Fuego Paraná Incendio
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