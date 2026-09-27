Chajarí: conducía con alcohol en sangre, perdió el control y volcó frente a una vivienda

Un vuelco ocurrido durante la mañana de este domingo 27 de septiembre en Chajarí terminó con una camioneta sobre su lateral derecho, luego de que su conductor perdiera el control e impactara contra un árbol y el cerramiento de una propiedad privada. El hombre no sufrió lesiones de consideración, aunque el test de alcoholemia que le realizaron arrojó resultado positivo.

El siniestro vial se produjo sobre calle México, entre Tratado del Pilar y Cepeda. Según informó la Jefatura Departamental Federación, el vehículo involucrado fue una Volkswagen Saveiro conducida por un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad.

La camioneta circulaba en sentido noroeste-sureste cuando, por causas que todavía se investigan, se despistó. Tras salirse de su trayectoria, embistió un árbol y parte del cerramiento perimetral de una vivienda, antes de quedar volcada sobre su costado derecho.

El conductor dio positivo en alcoholemia

Personal de la Comisaría Primera de Chajarí acudió al lugar y brindó las primeras asistencias al conductor. Los efectivos constataron que no presentaba lesiones de consideración, por lo que el episodio dejó únicamente consecuencias materiales.

Durante el procedimiento, se le practicó el correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue positivo, con una graduación de 1,14 gramos de alcohol por litro de sangre, según precisó el informe policial.

A raíz de esa constatación, los agentes dispusieron la retención formal de la camioneta, que quedó a disposición del Juzgado de Faltas interviniente.

Investigan las causas del siniestro

Las autoridades continúan con las actuaciones para establecer las circunstancias que provocaron la pérdida de control del rodado. Por el momento, no se informaron otros vehículos involucrados en el hecho.

El vuelco ocasionó daños en el sector donde se produjo el impacto, tanto por la colisión contra el árbol como por el contacto de la camioneta con el cerramiento de la propiedad.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría Primera de Chajarí, dependiente de la Jefatura Departamental Federación, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes por el siniestro vial y el resultado del control de alcoholemia.