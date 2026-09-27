Incendio en Colonia Ayuí: un semirremolque con carbón se prendió fuego y afectó a otro acoplado

Un incendio de importantes dimensiones afectó a dos acoplados durante la madrugada de este domingo 27 de septiembre en Colonia Ayuí, departamento Concordia. El fuego se inició en un semirremolque cargado con carbón que estaba estacionado en un predio sobre avenida Patria y se propagó a otro vehículo cercano. El siniestro provocó daños materiales, pero no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 5, cuando un vecino advirtió la presencia de llamas y dio aviso a las autoridades. Personal de la comisaría de la localidad acudió al lugar y constató que el incendio se desarrollaba en el sector trasero de un semirremolque perteneciente a una empresa de transporte.

La carga de carbón resultó parcialmente afectada por el fuego, que alcanzó una intensidad considerable. A esa situación se sumaron los fuertes vientos registrados durante la madrugada, que favorecieron la propagación de las llamas hacia otro acoplado estacionado en las inmediaciones.

Los daños que dejó el incendio

De acuerdo con la información policial, en el semirremolque donde comenzó el siniestro se quemaron parte de la carga, cuatro cubiertas y la lona protectora. El segundo acoplado sufrió daños en dos neumáticos y en su sector delantero izquierdo.

Pese a la magnitud del episodio, las autoridades confirmaron que las consecuencias se limitaron a pérdidas materiales. No se informó sobre personas lesionadas ni fue necesario trasladar heridos a centros asistenciales.

En el predio de Colonia Ayuí trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores, que realizaron las tareas correspondientes para controlar el fuego y evitar que continuara propagándose entre los vehículos estacionados.

Investigan cómo se inició el fuego

Una vez desarrolladas las tareas de emergencia, se avanzó con las actuaciones destinadas a establecer el origen del incendio. Las primeras evaluaciones indican que el episodio podría haber sido accidental, aunque esa hipótesis todavía debe ser confirmada.

Los procedimientos se concentraron en determinar las circunstancias en las que comenzaron las llamas en el semirremolque que transportaba carbón y cómo se produjo su propagación al vehículo contiguo.

La intervención quedó a cargo de las autoridades correspondientes, mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido en el predio de avenida Patria, en Colonia Ayuí.