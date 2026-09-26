Operativo policial en la Ruta 14: controlaron 35 colectivos, identificaron a 788 personas y detuvieron a un hombre

El procedimiento se realizó durante tres horas sobre la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 274,5. También se labraron 28 actas de fiscalización laboral.
Un amplio operativo de prevención sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de Concordia, permitió controlar 35 colectivos, identificar a 788 personas y detener a un hombre que tenía un pedido de captura judicial vigente.
El dispositivo se desarrolló este viernes entre las 7:30 y las 10:30 en el kilómetro 274,5 de la Autovía Artigas, uno de los principales accesos a la ciudad, con la participación coordinada de distintas dependencias policiales y organismos provinciales.
Participaron comisarías, Drogas Peligrosas y un can detector
Del operativo formaron parte efectivos de las comisarías de Colonia Ayuí, Novena, La Criolla y Osvaldo Magnasco, junto con personal de la Sección Cuerpo y Guardia y de la División Drogas Peligrosas, que trabajó con un perro especialmente entrenado para la detección de estupefacientes.
En paralelo, inspectores de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos realizaron controles dentro de su competencia y confeccionaron 28 actas de fiscalización como resultado de las inspecciones efectuadas.
Un detenido por pedido de captura vigente
Durante la verificación de identidad de los pasajeros, los policías constataron que un hombre registraba un requerimiento judicial vigente emitido por la Fiscalía N.º 4, a cargo de la fiscal Luciana Musuliotis.
Tras la confirmación de la medida, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
Desde la fuerza indicaron que este tipo de controles forma parte de los operativos preventivos periódicos que se despliegan sobre los principales corredores viales de Entre Ríos, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos en las rutas de la provincia.