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Chajarí: cuatro detenidos y secuestro de cocaína, marihuana y municiones en allanamientos por microtráfico

Los procedimientos se realizaron este 26 de septiembre en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566. También incautaron 10 teléfonos celulares, semillas de cannabis y cartuchos de distintos calibres.

26 de Septiembre de 2026
Los operativos fueron realizados por personal de las Departamentales Federación y Feliciano
Los operativos fueron realizados por personal de las Departamentales Federación y Feliciano Foto: Policía de Entre Ríos

Los procedimientos se realizaron este 26 de septiembre en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566. También incautaron 10 teléfonos celulares, semillas de cannabis y cartuchos de distintos calibres.

Un operativo contra el narcomenudeo en Chajarí terminó con cuatro personas detenidas, tres identificadas y el secuestro de estupefacientes, teléfonos celulares, municiones y otros elementos de interés para la investigación.

 

Los procedimientos fueron realizados este 26 de septiembre por efectivos de las Divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales de las Jefaturas Departamentales Federación y Feliciano, en el marco de dos allanamientos ordenados por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, que regula el microtráfico de drogas en Entre Ríos.

Qué secuestró la Policía

 

Durante los allanamientos se secuestraron semillas de Cannabis sativa; un envoltorio de nylon con clorhidrato de cocaína y otro con marihuana; diez teléfonos celulares; 11 cartuchos calibre .38 SLP; tres cartuchos calibre .22 corto; una billetera con documentación y recortes de nylon con restos ínfimos de cocaína; un frasco de vidrio y un envoltorio de nylon con una sustancia sólida blanquecina.

 

Las sustancias secuestradas quedaron sujetas a las pericias correspondientes para determinar su peso y composición.

 

Como resultado del operativo, la Policía identificó a tres personas —una mujer y dos hombres— y detuvo a cuatro: una mujer y tres hombres.

 

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia entrerriana, mientras se analiza el material secuestrado durante los procedimientos realizados en la ciudad de Chajarí.

Temas:

Chajarí allanamiento Microtráfico
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