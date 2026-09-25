Incautaron más de una tonelada y media de marihuana oculta entre muebles en Misiones

Gendarmería secuestró 1.544 kilos de marihuana que eran transportados en un camión proveniente de Brasil. La droga estaba escondida entre muebles y fue detectada durante un control sobre la Ruta Provincial 1. El conductor quedó detenido.
Gendarmería Nacional incautó 1.544 kilos de marihuana que eran transportados ocultos entre muebles en un camión procedente de Brasil. El procedimiento se concretó en la localidad de San José, provincia de Misiones, y terminó con la detención del conductor del vehículo.
El operativo comenzó alrededor de las 23.30 del jueves sobre la Ruta Provincial 1. Efectivos de la Sección Reforzada San José y del Grupo Apóstoles, dependientes del Escuadrón 8 Alto Uruguay, realizaban controles vehiculares cuando detuvieron un transporte de cargas.
A la altura del kilómetro 1, los agentes hicieron detener la marcha de un camión con bandera brasileña que era conducido por un ciudadano argentino. De acuerdo con lo informado durante el procedimiento, el vehículo trasladaba muebles provenientes de Brasil.
Un perro detector alertó sobre la carga
Los efectivos comenzaron a inspeccionar el transporte y durante el procedimiento intervino “León”, un perro detector de narcóticos de Gendarmería Nacional. El animal realizó una marcación positiva sobre el semirremolque.
A partir de esa señal, los uniformados resolvieron profundizar el control. Para ello utilizaron un escáner móvil, mediante el cual observaron elementos extraños en el interior del acoplado que no coincidían con las características de la carga declarada.
Ante las sospechas, los agentes avanzaron con una requisa más exhaustiva del transporte. Fue entonces cuando encontraron, en la parte superior de la carga de muebles, varios paquetes de grandes dimensiones que estaban envueltos en papel madera.
Encontraron más de 2.000 paquetes
Al abrir los bultos, los gendarmes hallaron 2.035 panes rectangulares y amorfos que contenían una sustancia vegetal. Inmediatamente se realizaron las correspondientes pruebas de campo para establecer de qué se trataba.
Los test confirmaron que la sustancia era cannabis sativa. Posteriormente, los efectivos realizaron el pesaje de la totalidad del cargamento secuestrado.
El resultado determinó que el camión transportaba 1.544 kilos con 54 gramos de marihuana, una cantidad superior a una tonelada y media. La droga permanecía escondida entre los muebles que habían sido declarados como carga del transporte.
El conductor quedó detenido
Tras el hallazgo, tomó intervención la Unidad Fiscal de Posadas, que dispuso una serie de medidas en el marco de la investigación. Entre ellas, ordenó la detención del conductor argentino que manejaba el vehículo.
Además de los 1.544 kilos de marihuana, Gendarmería Nacional secuestró el camión utilizado para el traslado de la carga. También quedaron a disposición de la Justicia dos teléfonos celulares y dinero en efectivo encontrados durante el procedimiento.
Los elementos incautados serán analizados en el marco de la investigación para determinar las circunstancias del traslado y establecer el origen y destino final del cargamento.