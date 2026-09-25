Argentina sigue cosechando medallas y da pelea en lo más alto de los Suramericanos: así quedó la tabla

La delegación argentina continúa sumando medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general, detrás de Brasil. En el corte de la jornada, el equipo nacional contabilizaba 265 preseas: 74 de oro, 75 de plata y 116 de bronce.

Brasil continúa al frente con 282 medallas. Colombia completa los tres primeros lugares con 172 preseas, publicó TYC.

La jornada de este viernes dejó nuevas actuaciones destacadas para Argentina en diferentes escenarios de los Juegos, con títulos en atletismo, pádel, canotaje y bodyboard, además de las medallas de plata conseguidas por las selecciones masculinas de fútbol y sóftbol.

Cómo está el medallero de los Juegos Suramericanos

Detrás de Brasil, Argentina y Colombia aparece Chile, en la cuarta posición, con 147 medallas: 40 de oro, 47 de plata y 60 de bronce. Venezuela se ubica quinta con 130 preseas, distribuidas en 45 doradas, 40 plateadas y 45 de bronce.

Perú marcha sexto con 80 medallas (22 oros, 28 platas y 30 bronces); Ecuador, séptimo con 72 (15, 24 y 33); Uruguay, octavo con 47 (14, 12 y 21); Paraguay, noveno con 33 (7, 9 y 17); y Panamá, décimo con 14 (3, 3 y 8).

La clasificación general se establece en primer término por la cantidad de medallas de oro obtenidas por cada delegación. En caso de igualdad, se consideran posteriormente las preseas de plata y de bronce.

Oro y bronce argentino en los 3.000 metros con obstáculos

El atletismo volvió a entregarle medallas a Argentina. En los 3.000 metros con obstáculos femenino, Belén Casetta consiguió la medalla de oro.

La prueba tuvo además a Micaela Levaggi como otra de las protagonistas argentinas. La atleta disputó durante buena parte de la competencia los primeros lugares hasta sufrir una caída y finalmente consiguió recuperarse para obtener la medalla de bronce.

De esta manera, Argentina colocó a dos representantes en el podio de una misma prueba.

Oro en pádel femenino

En Rafaela, Victoria Vilchez y María Mosca se consagraron campeonas en el pádel femenino y aportaron otra medalla dorada para la delegación nacional.

La dupla argentina consiguió imponerse después de una exigente definición y celebró el campeonato junto al equipo que la acompañó durante toda la competencia.

El resultado representó otra de las conquistas destacadas de Argentina en una jornada cargada de definiciones.

Tres oros en las aguas de la Setúbal

El canotaje de velocidad también aportó una importante cantidad de medallas doradas. Argentina consiguió tres primeros puestos en la Pista Oficial de la Laguna Setúbal.

Aramis Sánchez se consagró en C1 1000 metros, Agustín Vernice ganó el K1 1000 metros y Brenda Rojas hizo lo propio en el K1 200 metros.

Los tres triunfos reforzaron la cosecha nacional en una disciplina que tuvo una destacada participación argentina durante los Juegos.

Isabella Assmann se consagró en bodyboard

Otra medalla de oro llegó desde Playa Grande, donde Isabella Assmann se impuso en la final femenina de bodyboard.

La argentina construyó su victoria a partir de dos buenas olas y terminó la definición con 9,13 puntos, registro que le permitió quedarse con el primer puesto y sumar una nueva dorada para el país.

Argentina fue plata en fútbol tras caer por penales

El fútbol masculino también aportó una presea este viernes. La Selección Argentina Sub 19, dirigida por Diego Placente, obtuvo la medalla de plata luego de perder la final frente a Paraguay.

El encuentro terminó 0-0 durante el tiempo reglamentario y el campeón debió definirse mediante los penales. Allí, Paraguay se impuso 5-4 y se quedó con la medalla dorada, mientras que Argentina terminó segunda.

El seleccionado albiceleste quedó así a un paso del oro después de alcanzar el partido decisivo del certamen.

El sóftbol masculino fue plata en Paraná

También hubo podio argentino en Paraná, una de las subsedes de los Juegos. La Selección masculina de sóftbol se quedó con la medalla de plata tras caer 4-1 ante Venezuela en la final disputada en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel.

El logro tuvo un marcado protagonismo provincial: 11 jugadores entrerrianos integraron el seleccionado argentino que llegó al encuentro decisivo frente al vigente campeón mundial.

Argentina había desarrollado una destacada campaña durante el certamen y llegó a la definición con la ilusión de quedarse con el oro. Venezuela terminó imponiéndose en la final y el equipo nacional cerró su participación en el segundo escalón del podio.