La palista entrerriana Magdalena Garro conquistó el oro en K4 500 metros en Santa Fe 2026

La entrerriana Magdalena Garro sumó un nuevo logro a su destacada trayectoria en el canotaje al conquistar este jueves la medalla de oro en la final femenina de K4 500 metros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La deportista oriunda de Concepción del Uruguay integró la embarcación argentina junto a Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto.

La definición se disputó en la Laguna Setúbal, donde el cuarteto argentino completó los 500 metros en 1 minuto, 31 segundos y 25 centésimas (1:31.25). El registro le permitió quedarse con el primer puesto y subir a lo más alto del podio.

La actuación volvió a colocar a Garro entre las protagonistas del canotaje argentino en una competencia internacional. La uruguayense llegó a Santa Fe 2026 con una extensa trayectoria y antecedentes en diferentes ediciones de los Juegos Panamericanos.

Argentina dominó la final del K4

El segundo puesto quedó para Colombia, cuya embarcación estuvo conformada por Narem Molina, Tatiana Muñoz, Ximena Rodríguez y Mónica Hincapié. Las colombianas completaron la prueba con un tiempo de 1:34.40, poco más de tres segundos después de las argentinas.

La medalla de bronce fue para Chile, que presentó a Daniela Castillo, Fernanda Sepúlveda, Francisca Medina y Florencia Muñoz. El equipo trasandino registró 1:36.56.

Por su parte, Uruguay finalizó con un tiempo de 1:38.55. De esta manera, Argentina encabezó la clasificación de una final en la que logró establecer diferencias desde su registro definitivo.

Magdalena Garro, una referente entrerriana del canotaje

El oro conseguido en Santa Fe representó otro capítulo destacado en la carrera deportiva de Magdalena Garro, nacida en Concepción del Uruguay y con una extensa presencia en competencias internacionales representando a Argentina.

La entrerriana ya había conseguido cuatro medallas en Juegos Panamericanos entre 2015 y 2023, en las modalidades K2 y K4 sobre 500 metros.

Su recorrido panamericano comenzó en Toronto 2015, donde consiguió una medalla en K4 500 metros. Cuatro años después, en Lima 2019, volvió a subir al podio en dos oportunidades, tanto en K2 500 metros como en K4 500 metros.

En Santiago 2023, Garro amplió su cosecha panamericana al conseguir otra presea en K2 500 metros. De esta manera, acumuló cuatro medallas en esa competencia continental a lo largo de tres ediciones.

Un nuevo oro con sello entrerriano

La experiencia de la palista de Concepción del Uruguay fue nuevamente importante para la embarcación nacional. Junto a Sequeira, Barreiro y Dalto, logró imponerse en una prueba que exige coordinación y sincronización entre las cuatro integrantes del bote.

El triunfo obtenido en las aguas de la Laguna Setúbal permitió que Entre Ríos sumara otra actuación dorada a través de uno de sus representantes en Santa Fe 2026.